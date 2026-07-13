Fiscalização reforça combate ao cerol e à linha chilena durante as férias de julho em Belém

Quem pretende aproveitar as férias de julho em Mosqueiro e outros distritos de Belém deve ficar atento: o transporte, a venda e o uso de linhas cortantes, como cerol e linha chilena, estão sendo fiscalizados para evitar acidentes e garantir mais segurança nas áreas de lazer.

As ações ocorrem durante todo o mês de julho e incluem abordagens em pontos de entrada dos distritos e orientações ao público sobre os riscos provocados por esse tipo de material. Em Mosqueiro, a fiscalização começa no pórtico de acesso à ilha, onde ônibus, micro-ônibus e vans são vistoriados. Quando são encontrados carretéis com linhas cortantes, o material é apreendido.

As equipes também realizam rondas nas praias e demais espaços de convivência, orientando moradores e visitantes sobre os perigos do uso dessas linhas. Em caso de irregularidade, os materiais são recolhidos pelos agentes.

O uso de cerol e linha chilena representa risco principalmente para motociclistas, ciclistas e pedestres, podendo provocar ferimentos graves e até acidentes fatais. Durante as férias escolares, quando aumenta a prática de empinar pipas, os cuidados precisam ser redobrados.

A legislação proíbe a comercialização e o uso desses materiais. Em Belém, a Lei Municipal nº 9.455 veta a venda de linha chilena e de linhas enceradas com substâncias abrasivas que aumentam o poder de corte. Já a Lei Estadual nº 9.597/2022 proíbe a posse, fabricação e comercialização de linhas cortantes com cerol, linha chilena e similares.

Pela legislação estadual, pessoas flagradas utilizando ou portando esse tipo de material podem ser multadas em R$ 50. Quando o infrator for menor de idade, a responsabilidade recai sobre os pais ou responsáveis. Estabelecimentos que comercializam os produtos de forma irregular estão sujeitos a multas que podem chegar a R$ 5 mil.

A recomendação para quem pretende empinar pipas durante as férias é utilizar apenas linhas comuns, longe da rede elétrica, de vias movimentadas e de locais com circulação de veículos, garantindo uma brincadeira segura para todos.