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Fila quilométrica marca saída de Belém rumo a Mosqueiro no feriado do Dia do Trabalhador

A expectativa é que o movimento continue intenso ao longo do dia

Dilson Pimentel
fonte

O movimento intenso gerou demora no embarque e exigiu paciência de quem aguardava pelo transporte, enfrentando sol e calor (Dilson Pimentel/ Especial para O Liberal)

O feriado do Dia do Trabalhador começou com transtornos para quem quer passar o final de semana em Mosqueiro. Logo nas primeiras horas da manhã, uma fila quilométrica de passageiros se formou ao longo da avenida Almirante Barroso, principal via de saída da cidade. O movimento intenso gerou demora no embarque e exigiu paciência de quem aguardava pelo transporte, enfrentando sol e calor.



Com grande procura pelo destino, tradicional entre os moradores que buscam praias e descanso no período de folga, o movimento intenso gerou demora no embarque e exigiu paciência de quem aguardava pelo transporte. Muitas pessoas relataram horas de espera até conseguir acessar os ônibus com destino à ilha. A concentração de passageiros também impactou o trânsito na região, deixando o fluxo mais lento do que o habitual.

Para tentar atender à alta demanda, a Prefeitura de Belém reforçou a operação do transporte público com ônibus extras na linha Mosqueiro–São Brás. Ao todo, 50 veículos adicionais circulam entre quinta-feira (30) e domingo (3). Já na sexta-feira (1º), sábado (2) e domingo (3), o reforço diário é de 15 ônibus a mais.

As viagens partem da Praça José Sidrim, no bairro de São Brás. Em Mosqueiro, os ônibus ficam concentrados na rua Pratiquara, entre a Sexta e a Sétima ruas. A operação funciona em horários ampliados: na quinta-feira, das 8h15 às 20h30; na sexta-feira (feriado), das 6h15 às 21h; no sábado, das 6h45 às 20h; e no domingo, até 21h45.

Todos os veículos são do tipo “Geladão”, com ar-condicionado. A tarifa permanece em R$ 4,60 (inteira) e R$ 2,30 (meia), mas há gratuidade na sexta-feira (feriado) e no domingo.

Mesmo com o reforço na frota, o número de passageiros acima do esperado resultou em longas filas e atrasos no embarque.

A expectativa é que o movimento continue elevado ao longo do dia, principalmente nos horários de pico, quando mais trabalhadores aproveitam o feriado prolongado para viajar. Mosqueiro segue como um dos destinos mais procurados pelos belenenses em datas comemorativas, o que costuma provocar aumento significativo na demanda por transporte público.

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