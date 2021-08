Fiéis vivenciam Dia do Mandato em Belém nesta segunda (23)

O Dia do Mandato transcorrerá nesta segunda-feira (23), com programação na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, com todas as missas sendo dedicadas à benção das imagens, assim como ano passado. As missas ocorrerão nos horários de 7h, 9h, 12h e 18h -- esta última celebrada pelo bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro. O acesso às missas será permitido até alcançar o limite necessário para evitar aglomerações e em todas haverá a entrada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora. A partir da solenidade devem iniciar as peregrinações das imagens de Nossa Senhora de Nazaré nos lares católicos paraenses.

O diretor de Evangelização da Festa de Nazaré, Roberto Corrêa, destaca que o Dia do Mandato é um momento especial do Círio. “Nas missas do Mandato convidamos os devotos a rezar e a se preparar para os momentos seguintes do Círio. E reforçar nossa fé que em 2022 voltaremos a realizar as lindas procissões pelas ruas e rios de Belém para agradecer a Nossa Senhora”, salienta.

Peregrinações

A recomendação da Diretoria da Festa de Nazaré é para que, este ano, as peregrinações ocorram de forma reduzida nos lares, com o atendimento a todas as orientações dos órgãos de saúde. As peregrinações são realizadas até as vésperas do domingo do Círio, 10 de outubro.

As paróquias que desejarem adquirir kits para as peregrinações podem encomendá-los na Loja Lírio Mimoso, ao lado da Basílica de Nazaré. Cada kit custa R$ 26,00 e contém uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, 10 livros de peregrinações e 10 cartazes do Círio de Nazaré 2021. O livro também está sendo vendido separadamente por R$ 4,00, na mesma loja e nos sites lojinhadocirio.com.br e https://basilicadenazare.com.br/loja/.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém, com patrocinadores e apoiadores, entre órgãos, entidades, instituições e empresas.

Transmissão da Missa das 18h:

TV Nazaré, canal 30

Transmissão de todas as Missas:

YouTube da Basílica Santuário: www.youtube.com/basilicadenazare