Festival da Gurijuba leva gastronomia e atrações gratuitas à orla de Vigia neste fim de semana

Quem procura um programa diferente nas férias de julho pode encontrar em Vigia de Nazaré uma combinação de gastronomia, cultura e turismo. Neste sábado (18) e domingo (19), a cidade recebe o II Festival Gastronômico da Gurijuba, com programação gratuita na orla do Rio Guajará-Mirim.

O evento reúne pratos tradicionais e releituras criativas feitas a partir da gurijuba, peixe que faz parte da identidade cultural e econômica do município. Entre as opções que chamaram atenção na edição passada e voltam ao cardápio estão o bolinho de gurijuba, o pastel de gurijuba salgada com geleia de cupuaçu e até uma lasanha preparada com o peixe.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará, o festival busca valorizar a culinária local e incentivar o turismo na cidade, conhecida pela tradição pesqueira e por eventos como o Círio de Nazaré e o Festival de Bandas de Música.

Além da feira gastronômica, os visitantes poderão participar de oficinas culinárias, acompanhar cozinha-show, visitar espaços de artesanato e prestigiar apresentações musicais ao longo dos dois dias de programação.

A expectativa é atrair cerca de 20 mil pessoas entre moradores, turistas, cozinheiros, artesãos e empreendedores. A iniciativa também oferece atividades de qualificação para profissionais da área gastronômica, contribuindo para a geração de renda e o fortalecimento dos negócios ligados à culinária regional.

A gurijuba salgada, ingrediente tradicional da cozinha vigiense, continua sendo a estrela do festival. Receitas que ganharam espaço em restaurantes da cidade nos últimos anos serão reapresentadas ao público ao lado de novas criações desenvolvidas por cozinheiros locais.

Para quem visita Vigia pela primeira vez, o evento também é uma oportunidade de conhecer sabores típicos da região. Entre os pratos mais tradicionais está a caldeirada de gurijuba. Já os mais curiosos podem descobrir receitas de raiz que fazem parte da memória gastronômica local, como o feijão com gurijuba salgada, prato que resiste na lembrança dos moradores mais antigos.

Com entrada gratuita, o Festival da Gurijuba transforma a orla de Vigia em um grande espaço de celebração da cultura pesqueira paraense, oferecendo aos visitantes uma experiência que une gastronomia, música, artesanato e tradições locais.