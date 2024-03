Febre Oropouche: especialista do Instituto Evandro Chagas traz alertas sobre a doença

Na última terça-feira (27), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) anunciou,a implantação da Vigilância Epidemiológica da Febre de Oropouche, doença transmitida pelo mosquito maruim, popular em diversas regiões do estado, o Pará se tornou o primeiro ente da federação a possuir essa política de combate à doença. O Grupo Liberal ouviu com exclusividade a médica virologista e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas (IEC), Dra. Socorro Azevedo, infectologista que explicou quais são os principais sintomas da doença, assim como formas de diagnóstico, tratamento e prevenção.

A febre Oropouche é uma doença infecciosa causada pelo vírus Oropouche, um arbovírus que foi batizado dessa forma por ter sido identificado pela primeira vez numa localidade chamada Vega de Oropouche, em Trinidad e Tobago. O primeiro caso registrado no Brasil foi em meados dos anos 1960, logo, apesar de parecer recente, a Dra. Socorro Azevedo explica que a Febre Oropouche é uma doença antiga e frequente na região amazônica.

Transmitido por mosquitos conhecidos popularmente como borrachudo ou maruim (de nome científico Culicoides paraensis), encontrados facilmente em águas paradas. O período de incubação do vírus é de quatro a oito dias, quando surgem os primeiros sinais. A manifestação dos sintomas costuma durar de 5 a 7 dias, mas, segundo o alerta emitido, a recuperação total do paciente pode levar semanas.

Sintomas

Alguns dos sintomas costumam se assemelhar com o de algumas outras doenças causadas por vírus em seu estágio inicial, como dores de cabeças, vômito, febre, mal-estar, perda de apetite, entre outros. No entanto, depois de alguns dias, alguns sintomas, eles vão se tornando mais característicos da doença.

“A dor de cabeça na região da nuca, intensa, que muitas vezes ela não responde bem aos analgésicos simples que a gente está acostumado a consumir. É uma dor que muitas vezes é intensa, ela pode persistir por vários dias mesmo depois da melhora dos outros sintomas, sendo na forma mais intensa a nuca, que a gente chama de cefaleia. A segunda coisa que chama atenção uma prostração, em que as pessoas não têm vontade de realizar as atividades. Então é uma doença que afasta muito do trabalho, porque as pessoas ficam muito debilitadas”, explica Azevedo.

Porém, conforme bem explica a pesquisadora, em 60% dos casos registrados da doença, os sintomas podem retornar após algumas semanas, caracterizando assim como uma “doença de duas fases”. “Depois de uma, duas semanas, às vezes até um pouquinho mais, voltam os sintomas novamente. Então é uma doença que a gente costuma dizer que em muitos casos, porque 60% dos casos é uma doença que tem duas fases, é uma doença que tem três fases. Essa segunda fase a gente chama de recorrência”, destaca a médica.

Destaca-se também que a doença pode evoluir para um quadro neurológico de meningite, entretanto, a médica completa dizendo que o quadro de meningite (inflamação das meninges, que são as três membranas que envolvem o cérebro) decorrente da febre Oropouche, é chamado de autolimitado.

Diagnótico

De acordo com a Sespa, e corroborado por Socorro Azevedo, o diagnóstico é realizado mediante exames laboratoriais, realizados em grande parte pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-PA), por meio de métodos moleculares (Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RTq-PCR) e métodos sorológicos (Enzimaimunoensaio - ELISA IgM).

Tratamento

A pesquisadora informa que não há um tratamento específico contra a febre oropouche, sendo apenas possível minimizar os sintomas da doença, conhecido como “tratamento sintomático”.

“Então, sobre tratamento, como a grande maioria das doenças causadas por vírus, não existe medicação específica para tratar infecção por vírus. A forma de tratamento é o que a gente chama de suporte, para minimizar os sinais de sintomas. Não existe uma droga específica para eliminar o vírus. O tratamento da doença não é somente com medicamentos, ele vem acompanhado com outras questões. Então, é importante a hidratação, a alimentação, porque o nosso próprio corpo vai combater o vírus. Logo, precisamos colocar bons nutrientes para a gente, para que o nosso corpo tenha condições e para a gente se sentir como uma infecção”, frisa a médica.

Ela também alerta para os perigos da automedicação, visto que é primordial procurar auxílio médico em caso de suspeita da doença, pois o profissional poderá indicar o melhor tratamento conforme a situação individual de cada um.

“Mas, o que eu queria explicar é que as pessoas, como a gente recomenda em outros canais de comunicação, que elas evitem se automedicar, não negligencie os sintomas e nem a doença, achando que é algo simples, uma virose. Primeiro porque nem toda virose é simples, há casos de viroeses bem complexas. Isso vale para qualquer doença, não somente para a Febre Oropouche”, finaliza a Dra. Socorro Azevedo.

Como prevenir a Febre Oropouche

A médica virologista ressalta que as principais medidas de prevenção são o uso de repelentes, mosquiteiros e roupas compridas em áreas com alta incidência de casos.

Apesar disso, como no caso da dengue, são válidas as medidas para evitar a proliferação do mosquito, como tampar caixas d’água; não deixar água acumulada; fechar todos os locais de descarte de lixo; colocar areia nos vasos de plantas; deixar lonas esticadas e recipientes tampados ou virados para baixo e retirar águas de pneus.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)