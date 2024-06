'Fazer com que Belém volte a ser metrópole da Amazônia', diz o deputado Éder Mauro em manifestação

Oficializado como pré-candidato à prefeitura de Belém pelo PL neste domingo, 30, o deputado federal Éder Mauro discursa ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa, Michelle Bolsonaro, em ato realizado na avenida Doca de Souza Franco, no bairro do Reduto.

Além de agradecer à confiança do ex-presidente e sua família, Éder Mauro fala em se comprometer com a cidade de Belém por amor: "Quero dizer ao povo de Belém que nós agradecemos de coração a confiança que nos é depositada por Jair Bolsonaro, por esta indicação à pré-candidatura à prefeitura de Belém. Vocês podem ter certeza de uma coisa: se for da vontade de Deus, e do povo de Belém, vocês vão ter pela primeira vez um prefeito que ama esta cidade".

Éder Mauro também cita o combate às drogas, a preocupação com a limpeza urbana e a saúde municipal: "[Belém vai ter um prefeito] que já deu tudo para defender a família e nossos filhos dessas porcarias que são as drogas, que invadem as nossas casas, que não destróem só os nosso filhos, mas a família toda. Vocês vão ver o prefeito que terá que estar com a vassoura na rua, se for preciso, para não deixar a cidade ser um lixão a céu aberto como agora está. A saúde abandonada sem a menor condição básica para a nossa população".

"Por isso, eu quero agradecer a cada um de vocês e a confiança de vocês que vão votar em um patriota que tem Deus, pátria, família e liberdade no sangue. Juntos, como família, vamos fazer com que nossa Belém volte a ser nossa metrópole da amazônia", conclui Éder Mauro.