Falso médico é preso após paciente morrer durante endoscopia em Marabá

Um idoso de 60 anos morreu durante um exame de endoscopia em uma clínica particular de Marabá, na manhã desta terça-feira (25). O suposto médico, responsável pelo procedimento, foi preso em flagrante. Ele já era investigado pela Polícia Civil do Pará por exercício irregular da profissão. De acordo com a PC, o acusado teria falsificado um documento que provava a conclusão dele em outras fases do curso de Medicina.

Segundo o delegado que acompanha o caso, Vinicius Cardoso, diretor da Seccional de Marabá, policiais foram até a clínica do médico para dar seguimento na investigação, mas se depararam com a morte do idoso. "Fomos colher depoimentos e receituários, que pudessem ser usados como provas e nos deparamos com a morte de um homem que foi até a clínica fazer um simples exame de endoscopia. Imediatamente, solicitamos perícia de local de crime e prendemos o suposto médico em flagrante", informou a autoridade policial.

O corpo do homem foi levado para o Centro de Perícias da região. O suposto médico foi preso em flagrante e, segundo a polícia, vai responder por exercício irregular da Medicina e homicídio.