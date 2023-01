Estreia nesta terça-feira, 10, videocast do projeto "Conexão Mercado"

Estreia nesta terça-feira (10), às 20 horas, no Libplay, do portal OLiberal.com, o videocast do projeto “Conexão Mercado”, que vai promover, duas vezes por mês, de maneira quinzenal, entrevistas com grandes nomes do mercado e da comunicação paraenses. O convidado de estreia é o empresário Oscar Corrêa Rodrigues, diretor do Líder, um dos maiores grupos supermercadistas no Norte do País.

No bate-papo com a jornalista Bel Soares - que apresenta o videocast e também é colunista de O Liberal - o empresário falou sobre a história da sua família, o comércio varejista, os desafios que o setor enfrenta e como a comunicação tem sido um diferencial para a empresa. “Eu fiquei muito feliz e honrado com o convite para ser o primeiro entrevistado desse videocast, porque eu gosto muito de comunicação. Tenho um perfil no Instagram que uso principalmente para me comunicar com os funcionários do Grupo Líder e tem sido uma forma muito legal. Acredito que o novo projeto do Grupo Liberal também vai ser um sucesso, pois tudo o que o grupo faz tem qualidade, esforço e dedicação da equipe, então, com certeza, vai dar tudo certo”, ressaltou.

A jornalista Bel Soares também ficou satisfeita com o resultado da entrevista e promete episódios sempre relevantes para o público interessado no mercado do marketing e da comunicação. “Eu fico muito feliz de poder levar até a nossa audiência, através do videocast Conexão Mercado, a história, os desafios e a reivenção que faz parte da jornada do Grupo Líder. O ‘Conexão Mercado’ tem o intuito de dar voz ao meio empresarial, às agências, ao universo da publicidade, comunicação e branding, para que possamos aprender com essa turma que faz a economia girar. Não tenho a menor dúvida de que insights sempre serão tirados dos episódios”, pontuou.

O videocast é apenas um dos pilares do “Conexão Mercado”, que também vai envolver campanhas, lançamento de novos produtos, entrevistas com profissionais do ramo da comunicação e marketing, além de diversas outras atividades para aproximar, cada vez mais, o setor e o Grupo Liberal.

