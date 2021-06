Estado recebe nesta terça-feira (8) nova remessa de vacina Pfizer

Deve desembarcar nesta terça-feira (8), no Aeroporto Internacional de Belém, mais uma remessa de vacina para que a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) dê continuidade à campanha de vacinação contra a covid-19. São aguardadas 80.730 doses de vacina da Pfizer, que serão distribuídas nos municípios de Belém, Ananindeua e outros que tenham capacidade de armazenamento, já que esse tipo de imunizante exige acondicionamento com baixa temperatura, o que não é possível encontrar em todos os 144 municípios paraenses.

O governador Helder Barbalho informou nesta segunda-feira sobre o trabalho que o governo vem realizando no sentido de imunizar os grupos prioritários. Na ocasião, confirmou a chegada da nova remessa de vacinas, que totalizarão 3.429.180 doses.

💉 Pessoal, segue atualização sobre a vacinação aqui no nosso Estado. Nesta terça-feira (8), estaremos recebendo mais 80.730 novas doses de Pfizer, o que vai permitir um avanço no calendário de imunização.#VemVacina pic.twitter.com/aPvAz1QzYI — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 7, 2021

Segundo o governador, com o lote recebido na semana passada, distsribuído entre os 144 municípios, essas unidades poderão vacinar a população de um modo geral, entre 50 e 59 anos, de acordo com o calendário de cada cidade, onde as pessoas devem ficar atentas à programação para que não percam a oportunidade de se vacinar contra a covid-19.

Também afirmou que algumas categorias listadas nos grupos prioritários já pode chegar a 100% de cobertura. São os grupos de comorbidades e pessoas com deficiência; trabalhadores da Educação básica, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, tanto da rede pública como privada. Também serão imunizados, disse Helder Barbalho, trabalhadores portuários e aeroportuários; toda a população privada de liberdade; pessoas em situação de rua, e, por fim, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário e hidroviário. O governador afirmou que o Estado do Pará já dispõe de vacina para fazer a cobertura vacinal de todo esse público.