Foram aplicadas mais de 2,4 milhões de doses da vacina contra a covid-19 no Pará

O Estado do Pará recebeu até esta segunda-feira, 14, do Ministério da Saúde (MS), 3.637.280 doses de vacinas para o combate à covid-19. Desse total, segundo os dados do Vacinômetro, 3.501.622 doses foram enviadas aos municípios, média de 96,27%. Os números da vacinação no Pará são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (2.202.450 doses), CoronaVac/Butantan (1.239.440 doses) e Pfizer (195.390 doses).

Até esta segunda-feira foram aplicadas 2.410.180 doses. A população estimada para receber a vacina, na primeira etapa, é de 1.427.027 pessoas. Na primeira fase foram aplicadas 1.615.124 doses, um total de 46,13% de cobertura. Já a segunda dose chegou a 795.056 pacientes, cobertura de 22,71%.

Na primeira dose, segundo o mapa do Vacinômetro do Governo do Pará, foram vacinados 167.916 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 97,80%. Já a segunda dose foi aplicada em 110.057, cobertura de 64,10%.

São cadastrados 793.740 idosos com mais de 60 anos. Destes, 755.718 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 97,80%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 433.878 pacientes, cobertura de 54,66%.

Os indígenas cadastrados somam 23.841. Os dados de vacinação, hoje, são de 14.401 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 60,40%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.446 pacientes, cobertura de 43,82%.

Os quilombolas cadastrados pela Sespa são 162.541. Desse total, 52.125 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 32,07%. A segunda dose, hoje, foi aplicada em 6.349 pessoas, cobertura de 3,91%.

As pessoas com comorbidades somam 264.680. Já receberam a primeira dose 230.509, cobertura de 87,09%. A segunda dose chegou para 14.049 pacientes do grupo, cobertura de 5,31%.

Segurança e salvamento somam 32.000 pessoas. Foram vacinados, até hoje, 21.735 pacientes, cobertura de 67,92%. A segunda dose alcançou 11.126 pacientes, cobertura de 34,77%.

MAIORES DESEMPENHOS

Atualizando os números apresentados hoje pelo governo estadual, cerca de 20 municípios paraenses estão com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará. Esses números, todos os dias, apresentam alterações para mais e para menos. São eles: Soure, São Miguel do Guamá, Breves, Nova Timboteua, Capitão Poço, Santo Antônio do Tauá, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Paragominas, Inhangapi, Santa Izabel do Pará, Anapu, Belém, Magalhães Barata, Altamira, Afuá, Igarapé-Miri, Benevides, Mojuí dos Campos e São João de Pirabas.

NA CONTRAMÃO

Outros 20 municípios estão com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, também apresentando alternâncias. São eles: Itaituba, Nova Ipixuna, Aveiro, Rondon do Pará, Palestina do Pará, Goianésia do Pará, Piçarra, Itupiranga, Maracanã, Novo Repartimento, São João do Araguaia, Chaves, Baião, Santana do Araguaia, Eldorado dos Carajás, Oriximiná, São Félix do Xingu, São Sebastião da Boa Vista, Portel e Salvaterra.