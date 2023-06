Entre o jaleco e o colete a prova de balas

Cuidar de pessoas é, sem dúvida, uma missão de vida. Esta é a história de Fabíola Carvalho, uma figura única de Castanhal, cujo propósito transcende suas múltiplas habilidades e profissões. Ela é guarda civil municipal dedicada, uma micropigmentadora habilidosa e, acima de tudo, uma empreendedora com um coração voltado para o serviço ao próximo.

Fabíola, aos 50 anos, demonstra que a autenticidade não se mede em anos, mas em realizações. Ao entrar para a Guarda Municipal de Castanhal em 2017, através de um concurso público, ela trazia uma bagagem profissional já notável. Tecnóloga em segurança privada e pública, ex-vice diretora de presídio e agente prisional. Uma trajetória marcada pelo zelo e pela gestão eficaz na área de segurança.

Mas a jornada de Fabíola não terminou ali. O lado empreendedora começou a ficar aguçado e como o horário de trabalho de 24hx72h a deixava com um tempo livre precioso, ela decidiu investir em novas habilidades. Ela escolheu a estética, iniciando por cursos livres de maquiagem. Embora admite que era péssima em sobrancelhas, se apaixonou pela micropigmentação. "Foi me dando mais vontade de aprender", afirma ela, que viajou até o Rio de Janeiro para se especializar e não parou mais.

Ela enxerga em suas atividades uma sinergia inegável. "Quando coloca o uniforme, eu sou guarda municipal e amo muito o que eu faço", ela refletiu.

Mas ao trocar o colete à prova de bala pelo jaleco, Fabíola também se transforma, dedicando-se à autoestima das pessoas. "É mágico quando mexo no rosto das pessoas e transformo, e vejo o quanto elas gostaram da transformação”, explicou.

Empreendedora de Castanha vê nas suas duas profissões o cuidado com as pessoas, na beleza e na segurança (Divulgação)

Esse contraste entre as duas profissões da belenense, inicialmente, causava surpresa. Mas hoje, ela gosta de compartilhar suas duas paixões com as pessoas que atende. E lembra de um fato engraçado que aconteceu quando uma cliente a viu fardada.

“Eu dei de cara com ela na farmácia e ela ficou olhando espantada e perguntou se era a pessoa que tinha a atendido no dia anterior”, contou aos risos.

Fabíola encontrou no desafio de conciliar a autoridade da farda com a sutileza do pincel uma forma de expandir a percepção de quem ela é: uma mulher forte, mas delicada, comprometida em proteger e embelezar sua comunidade.

Esta é Fabíola Carvalho, a mulher que troca o coturno pelo sapato de salto, a farda pelo jaleco. Em suas mãos, a segurança pública de Castanhal e a autoestima de suas clientes encontram uma guardiã dedicada, uma artista apaixonada. Uma mulher cuja vocação é, definitivamente, cuidar das pessoas.