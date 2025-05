Enem 2025: Inep diz atuar para que participantes do Pará, que sedia a COP 30, não sejam prejudicados

O calendário do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terá datas diferentes nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba devido à realização da COP 30, que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro na capital paraense.

Enquanto os demais municípios do estado farão as provas nos dias 9 e 16 de novembro, conforme o cronograma nacional, os estudantes dessas três localidades terão novas datas, ainda não divulgadas oficialmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A decisão foi comunicada pelo Governo do Pará em nota publicada na última sexta-feira (9) e leva em conta o calendário estadual de aulas, que sofrerá ajustes durante o período da conferência climática. O objetivo é evitar que os alunos da região sejam prejudicados pelos grandes eventos e possíveis transtornos logísticos.

Férias escolares antecipadas e novo recesso em novembro

Além da mudança no Enem, o calendário escolar de 2025 nas redes pública (estadual e municipal) e privada de Belém, Ananindeua e Marituba terá dois períodos de férias:

Primeira pausa: 30 de junho a 13 de julho

Segunda pausa: 5 a 21 de novembro (período da COP 30)

A medida visa reduzir o tráfego de veículos e pessoas nas cidades-sede do evento, priorizando o deslocamento de autoridades, delegados e participantes da conferência.

Inep garante que estudantes não serão prejudicados

Procurado pela reportagem de O Liberal, o Inep afirmou, em nota, que está trabalhando para assegurar que nenhum participante do Enem 2025 no Pará tenha prejuízos devido à COP 30. O órgão também destacou que o edital do exame, com todas as datas e regras, será publicado em breve.

Fique atento:

O Enem 2025 mantém sua estrutura em dois domingos, mas com datas distintas para algumas cidades.

Estudantes de Belém, Ananindeua e Marituba devem acompanhar as atualizações do Inep e do Governo do Pará.