Encontro reúne gestores das escolas técnicas estaduais até esta quarta-feira (21) em Belém

Encerra, nesta quarta-feira (21), na Escola de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepa) Anísio Teixeira em Belém, o 1º Encontro de Gestores das Escolas Técnicas do Estado do Pará. A programação começou na terça-feira (20) e é destinada a diretores, vices, coordenadores e professores das escolas técnicas, com realização da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet).

O objetivo do encontro é proporcionar o diálogo entre os gestores e a secretaria no sentido de melhorar a gestão das Eetepas, sob responsabilidade da Sectet desde 2019. Na terça, a programação iniciou na Estação Gasômetro. Na abertura, o titular do órgão, Hélio Leite, destacou que o avanço das escolas é prioridade da gestão.

“Estamos cuidando delas (as escolas) com o carinho que merecem. Não é só um compromisso meu, mas do governador e da vice-governadora. de levar informações e ouvir, de vocês, o que precisamos fazer. (...) Temos a obrigação de mudar cada vez mais para melhor as Eetepas e, em breve, elas serão as melhores do Brasil”, enfatizou o secretário.

A diretora da Eetepa Vilhena Alves, que representou gestores das escolas na mesa de abertura, ressaltou a satisfação de todos em poderem participar do encontro.

“Estávamos ansiosos por este momento de encontrar e trocar experiências. Nossa luta não tem sido fácil, mas a Sectet nos fez renascer com todo o apoio e estrutura nova. Nossas dificuldades estão ficando cada vez menores e poderemos realizar os sonhos de nossos alunos para que entrem lá (nas escolas) e saibam que suas vidas serão transformadas”, comemorou.

Ainda durante a primeira manhã do evento, ocorreu a entrega simbólica de notebooks a 21 Eetepas. A entrega efetiva será realizada durante a passagem da Caravana da Ciência e Tecnologia por essas escolas, as quais receberão 20 equipamentos cada e uma sala de tecnologia. A manhã foi encerrada com a apresentação do bailarino Cleiton Bentes, da Companhia de Dança Nosso Jeito, que faz parte da equipe esportiva de dança em cadeira de rodas.

Além do secretário e da diretora Vânia, também estiveram na mesa de abertura do evento Victor Sales, representando a Secretaria Adjunta da Sectet; o diretor de Educação Profissional e Tecnológica, Washington Berg; o diretor de Administração e Finanças, Flávio Augusto Ferreira da Silva; o diretor de Ciência e Tecnologia, Felipe Ericeira; a coordenadora de Ensino Técnico e Tecnológico, Beatriz Padovani; a coordenadora do Programa StartUp Pará, Maria Trindade; o coordenador geral da Caravana da Ciência e Tecnologia e do Enem Pará, Yuri Santiago; a presidente da Jucepa, Cilene Sabino; o secretário regional de Governo do Marajó, Jaime Barbosa; a secretária de Povos Indígenas, Puyr Tembé; e Luiz Otávio Castro, representando a Secretaria de Educação (Seduc).