Em 12 anos, número de pessoas que têm casa própria diminui no Pará, aponta IBGE

Em 12 anos, o número de pessoas que têm casa própria diminui no Pará. Em todo o Estado, 77% dos domicílios particulares permanentes ocupados (1.891.591 unidades) são próprios de algum morador - número inferior ao registrado em 2010, quanto representava 79%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (12) e fazem parte do “Censo Demográfico 2022: Características dos Domicílios – Resultados preliminares da amostra”.

E ainda, a proporção de domicílios alugados no estado subiu de 13% (237.285) em 2010 para 15% (375.449) em 2022. Já a análise etária mostra que a maior concentração de moradores em domicílios próprios está entre pessoas com 70 anos ou mais, totalizando 337.534 (91,5%). Por outro lado, a maior parcela de pessoas vivendo em imóveis alugados corresponde à faixa etária de 25 a 29 anos, com 123.018 (18,7%).

Número de cômodos

Os dados também indicam que 21% dos domicílios paraenses possuem até três cômodos. Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, Breves registrou o maior percentual, com 41,8% da população vivendo em moradias desse tipo.

Número de moradores por dormitório

No estado, 16% dos domicílios (390.711) possuem de dois a três moradores por dormitório, enquanto 7,26% (177.334) têm mais de três pessoas compartilhando o mesmo espaço. Os municípios com as maiores proporções de mais de três moradores por dormitório são Bagre (37,45%), Melgaço (32,3%), Portel (31,82%) e Jacareacanga (27,39%).

Presença de máquinas de lavar roupas

Os dados do Censo ainda mostraram que o Pará é o quarto estado brasileiro com menor índice de máquinas de lavar roupas em domicílios (36,15%), atrás apenas do Maranhão (27,11%), Piauí (30,73%) e Bahia (33,98%). Já os estados com maior proporção de domicílios com acesso a esse bem são Santa Catarina (92,83%), Rio Grande do Sul (87,48%) e São Paulo (86,74%).

Entre os municípios paraenses, Novo Progresso (68%), Trairão (60,73%), Belém (55,04%) e Ananindeua (54,09%) têm os maiores índices. Por outro lado, Anajás (7,41%), Cachoeira do Piriá (7,74%), Santa Luzia do Pará (9,99%) e Aurora do Pará (10,52%) registraram as menores proporções.