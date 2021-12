Mais dois municípios paraenses cancelam réveillon

As prefeituras dos municípios de Faro (PA) e Terra Santa (PA), ambos no oeste do Pará, e em Nhamundá (AM), que ficam localizadas uma próxima da outra, entraram em um acordo para cancelar as festas de réveillon nas referidas cidades. O anúncio da decisão foi feito pelo prefeito Paulo Carvalho (PSD), da cidade de Faro, por meio das redes sociais nesta terça-feira (7).

Paulo explicou que o cancelamento das festas é em virtude da recomendação do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e principalmente quanto ao aumento dos casos positivos para covid-19 na região. Segundo ele, os prefeitos dos dois municípios vizinhos entenderam ser importante aderir ao cancelamento com o objetivo de fortalecer a luta contra o aumento dos casos da doença.

“Juntos decidimos suspender as festividades nesse momento para que uma cidade não venha atrapalhar a outra. No caso de Nhamundá suspender as festividades e Faro não, os moradores de Nhamundá viriam a Faro e vice-versa ou poderiam ir para Terra Santa. Então para que não haja problemas nos outros municípios e não aumente o número de infectados pela covid-19, nós, nesse momento, tomamos essa medida preventiva”, disse o líder do executivo de Faro.

Novas restrições

Ainda na cidade de Faro, um novo decreto entrará em vigor na segunda-feira (13), onde estão previstas medidas mais restritivas e preventivas, entre elas, a exigência da comprovação de vacinação contra covid-19 nos estabelecimentos.

A prefeitura torna obrigatório a apresentação da carteira de vacinação, com a comprovação das duas doses dos imunizantes para covid-19 para acessos a prédios públicos e em embarcações que transportam passageiros. A recomendação deve se estender para empresas particulares também.

O novo decreto proíbe festas particulares, shows ou qualquer outro tipo de programação que possa gerar aglomeração. Bares, igrejas e templos evangélicos, restaurantes e centros esportivos deverão pedir a apresentação da comprovação da vacinação anti-Covid (duas doses).

Fica estabelecida a obrigatoriedade das Secretarias Municipais, exigirem de seus funcionários e público em geral a apresentação da Carteira de Vacinação com os respectivos registros da aplicação da 1º e 2ª doses contra covid-19 para entrarem no respectivo prédio.