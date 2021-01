Distribuição de material para imunização contra a covid-19 começa no Pará

A distribuição de seringas e agulhas que serão utilizadas para a vacinação contra a covid-19 no Pará começa a ser realizada nesta quarta-feira (06), informou o governador Helder Barbalho. O chefe do executivo estadual acompanhou na noite desta terça-feira (5) a fase final do plano logístico da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O material, segundo o governador, vai reforçar o estoque das 13 unidades regionais da Sespa.

“Estamos dando início à distribuição das seringas, agulhas e isopores para a estratégia de imunização do Pará contra a covid-19. Queremos tranquilizar a população de nosso Estado, porque já temos em estoque seis milhões de agulhas e seringas, além de 2.200 isopores para acondicionamento da vacina”, disse o governador Helder Barbalho.

“Estamos atentos ao calendário do Governo Federal para o Plano Nacional de Imunização como plano A. Mas ao mesmo tempo, estamos dialogando com o Instituto Butantan e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) para, caso seja necessário, o Estado adquira as vacinas para que possamos, ainda em janeiro, iniciar a vacinação da população”, afirmou.

Segundo o secretário de Estadual de Saúde Pública em exercício, Ariel Sampaio, o atual estoque de seringas e agulhas é suficiente para a imunização de 450 mil pessoas. "Prevendo as duas doses da vacina, totalizamos a utilização de 900 mil seringas e agulhas. O Estado do Pará tem insumos suficientes para atender plenamente este grupo prioritário de vacinação contra a covid”, disse. O secretário informou que o governo está adquirindo novos insumos para garantir a vacinação em todo o Estado. “Já estamos com outro processo de aquisição em andamento, para atender a demanda paraense.”