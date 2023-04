Diabetes atinge a mais de 500 mil crianças no Brasil; Pará reforça prevenção nas escolas

Já está em vigor a Lei nº 9.893, de 17 de abril de 2023, sancionada pelo governador Helder Barbalho, que estabelece diretrizes para a implementação de ações de prevenção e controle do diabetes em crianças e adolescentes matriculados nas escolas da rede de ensino público e privado do Estado do Pará. Escolas no Estado começam a adotar ou reforçar ações nesse sentido, como já ocorre na Grande Belém. Essa preocupação é relevante, porque, como informa a médica Tatiana Rassi, coordenadora do Departamento de Diabetes Tipo 1 na Pediatria da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o Brasil tem 16,8 milhões de pessoas com diabetes, destes, aproximadamente 564.249 têm diagnóstico de DM1, que é o mais comum entre crianças e adolescentes - quantidade pouco superior aos 530 mil alunos matriculados na rede estadual pública do Pará.

Não há estudos recentes sobre a incidência do diabetes por estados, mas um estudo da década de 90 da Organização Mundial da Saúde (OMS) sugere que os estados do Sul e Sudeste são mais afetados do que os do Norte e Nordeste, como informa a SBD.

"Aproximadamente 564.249 pessoas têm diagnóstico de DM1. A incidência, no Brasil, é considerada alta em relação aos demais países e tem aumentado cada vez mais nos últimos anos", alerta a SBD. O diabetes tipo 1 tem aumentado no Brasil. Trata-se de doença autoimune que ataca o pâncreas, o qual fica incapaz de produzir insulina, e a pessoa tem de repor essa hormona responsável por manter o controle no sangue do açúcar ingerido por meio dos alimentos.

O diabetes tipo 2, apesar de ser bem menos frequente em crianças, também tem aumentado entre a população em geral em consequência da obesidade, do sedentarismo e da má alimentação". O tipo 2 pode ser controlado com dieta, atividades físicas e medicamentos, como repassa a Sociedade.

Esse tipo da doença não tem cura, "mas com o bom controle, a criança e o adolescente têm uma boa qualidade de vida", salienta a médica.

Diretrizes e ações

As diretrizes previstas na lei estadual para as ações estratégicas nas unidades escolares abrange a descoberta antecipada dos fatores de risco que predispõem crianças e adolescentes ao diabetes, bem como seu diagnóstico precoce; estímulo a pesquisas que tenham como alvo de estudo as peculiaridades do surgimento do diabetes na infância e na adolescência, bem como procedimentos de prevenção, controle e tratamento do diabetes.

É prevista a realização de campanhas educativas sobre os principais sintomas do diabetes e seus impactos físicos e psicossociais no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Outra ação tem foco na melhoria de hábitos alimentares saudáveis e estímulo à prática de atividade física regular, no sentido de reduzir os fatores de risco para o

aparecimento do diabetes ou do seu controle.

Segundo a lei, compete ao Poder Público estimular a realização de palestras ou de debates para divulgar informações a respeito das diabetes, tais como: principais sintomas, modos de identificação e consequências da hipoglicemia, importância dos exercícios físicos e da reeducação alimentar na sua prevenção e na condução clínica de suas complicações.

Deve-se também fomentar a criação e a atualização de bancos de dados com informações relativas ao número de crianças e adolescentes atendidos pelos serviços de saúde no Estado, bem como a sua condição de saúde e o seu rendimento escolar; possibilitar a atuação conjunta dos sistemas estadual e municipal de ensino para planejamento, monitoramento, execução e avaliação das ações desenvolvidas para prevenção e controle da diabetes em crianças e adolescentes nas respectivas unidades de ensino.

Uma outra ação estratégica é aumentar as formas de triagem, diagnóstico e acompanhamento de alunos com diabetes ou que apresentem fatores de risco potenciais para o desenvolvimento da diabetes.

Escolas

"As escolas da rede de ensino público e privado no Estado poderão celebrar parcerias com hospitais e órgãos públicos ou privados, organizações não governamentais, associações profissionais e outras entidades afins para a implementação dos objetivos previstos nesta Lei", é previsto na legislação em vigor.

No estado, escolas começam a reforçar ações preventivos ao diabetes, como ocorre no município de Ananinduea, na Grande Belém. Como informa a Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua (Semec), os cardápios da Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino são planejados desde a aquisição dos gêneros alimentícios, incluindo produtos da agricultura familiar, bem como no acompanhamento de sua execução por meio de visitas técnicas feitas pelas nutricionistas da alimentação escolar.

"O planejamento de nossos cardápios propõe limitar a oferta e o consumo de alimentos processados de baixo valor nutricional, em quantidades mínimas de gordura, sal e de açúcares por meio da redução de preparações doces nos cardápios. Não ofertamos preparações que necessitem de adição de açúcares nos cardápios dos alunos menores de 3 anos, conforme recomendações do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)", informa a Semed.

A Semed atua, também, com ações de Educação Alimentar e nutricional nas escolas da rede pública municipal de ensino conforme o plano anual de trabalho da gestão municipal. "Nossas ações abrangem, também, a identificação de alunos com necessidades nutricionais especificas, para, asim, fornecer uma alimentação diferenciada de acordo com suas particularidades", completa a Secretaria.



Em Belém

A Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) aprimora o aplicativo "Guardião da Saúde", desenvolvido pela Universidade Federal do Pará (UFPA) para identificar e registrar quais crianças possuem diabetes ou outras doenças crônicas naquela unidade educativa. "A partir destas informações é possível consolidar o nosso banco de dados e partir para a formulação e/ou fortalecimento de políticas públicas para adoção de medidas preventivas, mas, sobretudo, para a promoção da saúde integral dos estudantes da rede de ensino de Belém".

A Semec integra o programa federal “Saúde na Escola” que tem como um de seus eixos o “Programa de Segurança Alimentar e Nutricional” e o da “Alimentação Saudável e Combate à Obesidade Infantil”. No âmbito de Belém, eles são articulados por meio da Semec e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Há também a "Cantina Nota 10”, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) de promoção à saúde alimentar. A Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (FMAE) faz também o atendimento às Necessidades Alimentares Especiais (NAE), para os estudantes com diagnóstico, não só da diabetes, mas de qualquer outra doença ou alergia de origem alimentar. "A nova legislação vem para fortalecer e consolidar esses programas já executados pela Prefeitura de Belém", expressa a Semec.

Cuidados

A médica endocrinologista Mayana Barros explica que o diabetes é uma síndrome clínica que consiste na ausência total da produção de insulina ou um defeito na ação da insulina, que é o hormônio responsável pela entrada da glicose na célula e assim, o funcionamento adequado dos órgãos. Ela reforça que, além do tipo 1, a incidêndia de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes tem aumentado bastante.

Os principais fatores envolvidos na doença, como destaca a médica, são alimentação rica em carboidratos, no uso de alimentos processados, industrializados; baixa ingestão de frutas e verduras, além de um componente genético quando há história de diabetes na família, e a baixa atividade física, fator intensificado durante o isolamento na pandemia da covid-19.

Os cuidados preventivos por parte da família envolvem a oferta de alimentos saudáveis, naturais, frutas e verduras; redução da oferta de alimentos processados, salgadinhos, enlatados, bolachas recheadas, sorvetes, além da importância do incentivo à realização de atividade física e mesmo a redução do sedentarismo, caminhar mais, preferir uso de escada no lugar de elevador.

"Já a atuação da escola também é importante desde a disseminação do conhecimento sobre alimentação saudável e seus benefícios, quanto no estímulo e acesso à atividade física", ressalta a endocrinologista. Para ela, a educação em saúde é uma ferramenta essencial para reduzir incidência de doença crônicas. Além disso, ela observa que a disponibilização de alimentação adequada para essa população (crianças e adolescentes) é fundamental.

Sinais

A SBD repassa serem sinais de que uma pessoa pode estar acometida de diabetes: "A criança perde peso, passa a beber muita água e urinar com frequência. Muitas vezes, volta, inclusive, a fazer xixi na cama".

No tipo 1 da doença, o tratamento é a reposição da insulina por meio de injeções antes das refeições. No tipo 2, recomenda-se perda de peso, prática de exercícios e medicamentos para controlar a glicemia. "O tipo 1 acomete pessoas de todas as faixas etárias, mas é mais frequente em crianças e adolescentes. Já o tipo 2 pode acometer indivíduos a partir da adolescência até a vida adulta, mas é mais comum em adultos".

Confira algumas "dicas" preventivas ao diabetes:

- Ingestão de alimentos saudáveis, naturais, frutas e verduras

- Redução da oferta de alimentos processados, salgadinhos, enlatados, bolachas recheadas, sorvetes

- Realização de atividade física e mesmo a redução do sedentarismo, caminhar mais, preferir uso de escada no lugar de elevador, por exemplo.