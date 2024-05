Dia Mundial sem Tabaco: confira dicas para parar de fumar

Como parte das ações do Dia Mundial Sem Tabaco, nesta sexta-feira (31), inclusive com a campanha deste ano do Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer (INCA) com o tema "Proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco", volta à reflexão, sobretudo, por quem pretende parar de fumar. Os especialistas reformam: cigarro faz mal! Inclusive o cigarro eletrônico, que tem viraod assunto forte na imprensa nos últimos anos. Para isso, a reportagem de O Liberal conversou com o médico oncologista especialista PHD, Luís Eduardo Werneck, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC), que dá as dicas para para fumar.

"Com relação a dicas para parar de fuma, é necessário todo um acompanhamento, depende do tempo em que a pessoa já está exposta ao fumo, ou seja, há quanto tempo a pessoa fuma; depende do que se fuma, da quantidade que a pessoa fuma. Mas existem tratamentos tanto no âmbito psiquiátrico, no âmbito psicológico quanto também com substâncias específicas, com médicos, que podem tentar substituir a nicotina do cigarro para uma condição de diminuir as crises de abstinência ou tornar mais efetiva a quitação do hábito de fumar", destaca Luís Eduardo Werneck. "Muitas pessoas conseguem, e isso deve ser uma tentativa dos serviços de saúde também que nós precisamos incrementar, melhorar, não só os serviços de cuidar das pessoas doentes, mas, sim, prevenir e impedir que elas fiquem doentes", completa.

VEJA MAIS

Tabagismo

Como alerta o oncologista, o tabagismo (hábito de fumar) "é uma das piores práticas para a saúde humana". Isso se dá não apenas com relação ao câncer, mas também no que se refere a diversas outras doenças, como as cardiovasculares, as circulatórias, as doenças urinárias e neurológicas, especialmente.

"O ponto importante é que o hábito de fumar está envolvido em praticamente em todos os tipos de câncer. O que chama mais a atenção é o câncer de pulmão, porque é o órgão mais afetado com relação ao hábito de fumar.

Mulheres

A Organização Mundial de Saúde (OMS), com dados já deste ano, vem alertando aos países-membros e às sociedades médicas especializadas que tem acontecido um aumento de números de cânceres de pulmão em mulheres. Isso porque as mulheres passaram a fumar mais. Anteriormente, essa prática não era bem-vista, inclusive, socialmente, e o cigarro não era tão acessível. Esse aumento de casos de câncer de pulmão em mulheres é de 22%, que é potencialmente fatal.

Confira os passos para deixar de fumar:

Ter a decisão firme de parar de fumar;

Procurar por ajuda médica e psicológica;

Apoio de familiares e amigos;

Utilização de técnicas ou produtos mais adequados para cada caso, como: adesivos de nicotina, medicação injetável e outros medicamentos;

Adotar rotinas alternativas - atividades físicas reduzem a ansiedade e a necessidade de fumar;

Ser persistente. Os primeiros resultados começam a surgir em seis meses e pode haver recaídas durante os três primeiros anos.