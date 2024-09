Dia do Sexo: número de pessoas que desenvolve repulsa por sexo é crescente

Na era digital, o sexo está mais acessível do que nunca, com aplicativos de encontros e pornografia facilmente disponíveis a um clique. No entanto, a humanidade parece estar menos interessada na prática sexual. Estudos publicados são unânimes em apontar que nunca se fez tão pouco sexo em toda a história da civilização. O paradoxo desse cenário, em que a oferta é abundante, mas o interesse decai, levanta questões sobre como a sociedade enxerga o sexo e as novas formas de relacionamentos. Neste Dia do Sexo, a reportagem de O Liberal conversou com a sexóloga clínica e educadora sexual Monica Moura, que analisou como o pensamento humano sobre o sexo evoluiu ao longo do tempo.

VEJA MAIS

De acordo com Monica Moura, a história da sexualidade humana pode ser dividida em fases muito distintas. Na Antiguidade, por exemplo, o sexo era visto como uma prática natural e livre. "Existiu um momento lá no passado que o sexo não era visto como algo feio, a homossexualidade inclusive era vivida livremente. Se pensarmos nas relações gregas e romanas, percebemos como o sexo era muito mais livre”, afirmou.

Com o passar do tempo, essa liberdade foi sendo substituída por regras e convenções. Na Idade Média e boa parte da chamada era vitoriana no ocidente, o sexo passou a ser entendido como algo que deveria ocorrer apenas dentro do casamento, geralmente arranjado, e muitas vezes visto como uma obrigação. "O sexo era visto como um dever, uma obrigação”, explicou Monica Moura. Esse comportamento também estava profundamente ligado à noção de casamento como uma instituição sagrada, especialmente sob a influência da Igreja Católica, que promoveu a castidade e a ideia de que o sexo tinha um papel meramente reprodutivo. “O sexo era tabu no casamento, os homens buscavam o prazer sexual em outras parcerias, pois era um tabu com a própria esposa”, diz Monica.

A ideia do amor e a revolução sexual

Com a chegada do século XIX, o casamento começou a ser associado ao ideal de amor romântico, embora a expressão sexual ainda fosse fortemente reprimida. “Apesar de falar muito de romantismo, o sexo naquela época era visto como um tabu", destacou a sexóloga. O cenário só começou a mudar de forma significativa a partir da revolução sexual da década de 1960, quando a liberdade sexual ganhou espaço, impulsionada por movimentos feministas e pela introdução dos contraceptivos.

Contudo, ao passo que as décadas seguintes trouxeram uma maior aceitação da pluralidade sexual, simbolizada pelo movimento LGBTQIAPN+, o surgimento da era digital e das redes sociais parece ter trazido novos desafios. "Quando enxergamos que as redes sociais, apps de namoro, pornografia, que isso tudo está muito disponível, o sexo sai daquele lugar do desejável, do difícil. E tudo que está muito disponível acaba perdendo o encanto", refletiu Monica Moura.

Repulsa e desinteresse aumentam

Cada vez mais pacientes procuram Dra. Monica para tratar repulsa por sexo (Arquivo Pessoal Dra. Monica Moura)

Essa facilidade de acesso ao sexo tem gerado, em alguns casos, uma certa repulsa ao sexo físico, algo que Monica Moura já observou em sua prática clínica. “Chegamos a um ponto onde as pessoas preferem trocar nudes do que transar, preferem conversar no Tinder do que se encontrar pessoalmente”, diz Monica.

Essa tendência destacada pela sexóloga se assemelha ao que foi retratado no filme O Demolidor, de 1993, sucesso de bilheterria protagonizado por Silvester Stallone e Wesley Snipes. O longa projetava uma sociedade futura onde o sexo físico seria substituído por experiências virtuais. Para Monica, essa ficção está mais próxima da realidade do que imaginávamos. “Hoje, percebo e recebo muitas pessoas que têm desenvolvido repulsa ao sexo, está tão disponível e de uma forma tão agressiva que chega até a ferir, infelizmente tem sido um problema”, diz.

O poliamor

A sexualidade hoje, embora plural, é vivida de maneira diferente. Relações não monogâmicas, por exemplo, ganham cada vez mais destaque, o que, segundo a sexóloga, reflete uma mudança na forma como a sociedade lida com o desejo sexual. “As relações poliamorosas estão sendo mais respeitadas. As pessoas estão se permitindo entender mais que o desejo sexual não é monogâmico, não é exclusivo", afirmou.

Monica Moura também alertou para as consequências das novas formas de interação sexual, como o surgimento do "pornô de vingança", prática em que vídeos íntimos são expostos sem consentimento, resultando em danos profundos para as vítimas, incluindo suicídios.

Em um contexto onde o sexo parece ter perdido parte de sua aura transgressora, Monica conclui que estamos, de fato, vivendo um momento singular. “O sexo é desejado porque ele é proibido, porque é escasso, porque é difícil ter. Para ter desejo sexual a gente precisa dessa escassez. Quando me deparo com muita facilidade, o sexo perde o efeito transgressor, e isso me leva ao desinteresse”, concluiu.