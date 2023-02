Listão da UFPA 2023: emoção e alegria dos calouros marcam resultado da aprovação na universidade

Ansiedade, nervosismo e muita felicidade tomaram conta dos calouros aprovados na Universidade Federal do Pará (UFPA) na manhã nesta sexta-feira (17) em Belém. Esse ano 6.823 candidatos classificados já tiveram os nomes e os respectivos cursos revelados.

A emoção foi em dose tripla para a família do estudante Alefe frentzen, de 24 anos, aprovado no curso de letras-língua inglesa. Além dele, a esposa e o pai do estudante também foram aprovados esse ano na UFPA. Milena silva, esposa Alefe de 22 anos, foi aprovada no curso de turismo.Já o pai, Raimundo Edson chavier, de 54, agora é calouro do curso de biblioteconomia.

"Não tenho nem como descrever em palavras a emoção de ser calouro de uma Universidade Federal que muitos estão tentando e não conseguem. E como morador do Guamá, na periferia de Belém, representa uma conquista muito grande", afirma o Alefe.

"O sentimento é de muita alegria porque ano passado eu passei em ciencia da religião na UEPA e esse ano, mas precisei trancar e esse ano, graças a Deus eui consegui mais essa conquista e gostaria de dizer a todos os jovens que nunca desistam e continuam correndo atrás de seus sonhos pois nunca é tarde", diz o pai de Alefe.

A estudante Daniela Rodrigues Borges da Silva, 18 anos, aprovada de ciências contábeis. Aluna do colégio Paes de Carvalho, a estudante tirou 940 na redação. "Não tem nem explicação para o que estou sentindo agora. É um sonho desde criança. Eu já tinha feito outra vesz como treineiro, mas esse ano foi valendo e conseguir tirar 940 na redação. Tô muito feliz."

Já o aluno do ensino médio, Gustavo Silva e Silva, de 18 anos, aprovado no curso de Artes Visuais, diz que essa é a primeira vez que tenta a aprovação para o ingresso na Universiadade. "Estou muito feliz. Essa é a primeira vez que fui aprovado no vestibular. Vou comemorar hoje, o dia todo ", afirma o calouro.

Emocionada, a mãe do calouro, Erli Silva, explica que o sentimento é de alívio, depois de ter vivido dias de ansiedade com o filho. "Depois da aflição, hoje é só alegria. Essa foi a primeira opção dele. Esse é realmente o curso que ele realmente queria fazer. Agora, vamos esperar o resultado da UEPA e UFRA", diz a mãe.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de O Liberal.com).