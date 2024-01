Escola Romulo Maiorana será entregue a comunidade, em Ananindeua

Na segunda-feira (29) irá ocorrer a entrega da obra de reconstrução da Escola Estadual Romulo Maiorana, localizada em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB) para a comunidade. O evento marca o início das atividades letivas e o retorno dos mais de 500 mil alunos para a rede estadual, em 2024.

Para o governador Helder Barbalho a escola pública tem qualidade e precisa ser olhada com carinho e atenção. “Essa é a escola de número 130 que o Governo do Pará entrega, e representa o compromisso do Estado em melhorar a qualidade do ambiente escolar e construir o futuro de crianças e jovens. Vamos continuar trabalhando para garantir espaços de ensino dignos, que possam fidelizar o aluno, reduzir a evasão escolar e dar prazer aos professores para lecionar”, destacou.

A escola atende cerca de 1.500 estudantes do Ensino Fundamental II e médio regular, nos turnos manhã e tarde, e para Educação de Jovens e Adultos (EJA) à noite. Ao todo, foram reconstruídas 47 salas de aula, secretaria, sala dos professores, sala da coordenação, despensa, refeitório, copa, banheiros masculino e feminino, coordenação pedagógica, entre outros. A instituição também possui laboratório de informática, de matemática, multidisciplinar, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, sala do Atendimento Educacional Especializado (AEE), auditório, pintura, sinalização, novas instalações elétrica e hidrossanitária, além de climatização em todas as salas de aula, o que assegura maior conforto aos estudantes.

“Essa é uma semana de grandes notícias para a educação paraense. Iniciamos em Ananindeua, com o volta às aulas para toda a rede estadual de ensino e em diversas redes municipais parceiras que construíram o calendário em conjunto conosco neste ano pela primeira vez, além da entrega da escola Romulo Maiorana e outras quatro ao longo da semana, em Ananindeua, Belém e Parauapebas. Esse é mais um ano de renovação e avanço contínuo para a educação do Pará. Contamos com todas as famílias, equipes escolares e estudantes para, juntos, garantirmos mais oportunidades, ferramentas e reforçar a posição do Pará como referência em educação no Brasil”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Próximas inaugurações

A escola estadual Zulima Vergolino Dias, também em Ananindeua, será a de número 131 entregue pelo Governo. A entrega da obra à população será realizada na terça-feira (30). A instituição atende atualmente cerca de 550 estudantes do Ensino Fundamental II e Médio (Regular e Integral) nos turnos manhã e tarde.

A comunidade escolar da capital paraense, Belém, também será beneficiada, na próxima quarta-feira (31), com a entrega das escolas estaduais General Gurjão, que fica na Cidade Velha, e Stélio Maroja, no bairro da Condor. A Escola Estadual Stélio Maroja atende atualmente cerca de 300 estudantes do Ensino Fundamental I nos turnos manhã e tarde, que conta com bloco administrativo e cinco salas de aula. Já a Escola Estadual General Gurjão, atende cerca de 350 estudantes do Ensino Fundamental I e II.

Parauapebas

Na próxima quinta-feira (01), a Escola Eduardo Angelim, no município de Parauapebas, será inaugurada. Esta será a 134° unidade escolar reconstruída no estado que conta com 960 estudantes, 12 salas de aula e 24 turmas em dois turnos: manhã e tarde.

A obra contemplou a reconstrução de salas de aula, secretaria, sala dos professores, sala da coordenação, despensa, refeitório, copa, banheiros masculino e feminino, coordenação pedagógica. Também foi assegurado ainda o laboratório de informática, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, auditório, pintura, sinalização, novas instalações elétrica e hidrossanitária, e climatização em todas as salas de aula, o que assegura maior conforto à toda comunidade escolar.

Educação Ambiental

A volta às aulas inicia já com a nova matriz curricular aprovada pelo Conselho Estadual que traz de forma inédita no Brasil, o fomento ao pensamento e a prática sustentável de maneira contínua nas escolas públicas do Pará, por meio do componente curricular com temática em Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima que estará presente em toda a educação básica, com oferta obrigatória na rede estadual, em todas as etapas de ensino e, por adesão, pelas redes municipais. Um total de 1,5 milhão de estudantes da rede pública de ensino do Estado poderão se beneficiar com a iniciativa, sendo 550 mil, obrigatórios, na rede estadual e, por adesão das redes municipais, 618 mil estudantes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e mais 461 mil dos anos finais (6º ao 9º ano).