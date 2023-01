De renda extra a profissão requisitada: barcarenense vira mestre em Cake Designer

O talento de Ires Monique como Cake Designer foi maior do que os planos de seguir carreira na área da saúde. Cursando Odontologia e Pedagogia, simultaneamente, em duas Universidades Públicas, a barcarenense não conseguia avistar o futuro promissor na cozinha, que estava mais perto do que a barcarenense imaginava.

Foi no período como estudante universitária que Monique iniciou o trabalho informal, despretensiosamente. “Era bancada pelos meus pais, então pra não ficar sempre pedindo dinheiro pra eles tive a ideia de vender brigadeiros no prédio que eu morava em Belém. Na UFPA mesmo eu imprimi um mini cartaz com as informações e coloquei no elevador do prédio. Pra minha surpresa eu vendia super bem”, conta sorrindo.

A barcarenense conta que na graduação viveu uma crise existencial porque não se encontrou no curso de Odontologia e não havia sonhado com Pedagogia. “Coloquei Pedagogia porque não imaginava passar, mas acabei passando em segundo lugar. Todo mundo começou a me aconselhar a não perder a oportunidade por se tratar de uma Federal. Quanto ao curso de Odonto, criei expectativa e não era o que imaginava. Não conclui nenhum dos dois cursos e decidi retornar pra Vila”, conta a trajetória.

De volta a Vila dos Cabanos, a barcarenense trabalhou no setor administrativo de um fábrica e nas horas vagas treinava com uma equipe de corrida, e foi na confraternização dessa equipe que o talento da Cake Designer foi descoberto por uma amiga que, involuntariamente, a lançou no mercado de trabalho informal. “Eu resolvi levar um bolo como sobremesa. Todo mundo amou e ficou perguntando onde eu tinha comprado. No início eu estava com vergonha de dizer que tinha feito, mas depois acabei falando. Lembro até hoje, era um bolo de chocolate com cacau 70% e morangos. Nessa confraternização estava a Cybele, que sem dúvida foi a quem mais elogiou, tirou uma foto com esse bolo que ainda tenho guardada com muito carinho. Dois dias depois ela me pediu pra fazer o mesmo bolo, achei loucura da parte dela porque enfim, eu não sabia se daria certo de novo”, conta aos risos. “Eu sempre falo, que se hoje eu trabalho com isso, 80% eu devo a ela. Ela foi o meu primeiro marketing”, conta sobre o talento, desconhecido por ela, mas que foi anunciado aos quatro ventos pela amiga.

Ainda desconhecendo o próprio potencial e persistindo no trabalho administrativo, a Cake Designer, mesmo sem ter ainda esse título, recebia muitas encomendas dos colegas de trabalho. “Eu chegava do trabalho, colocava o bolo pra assar e ia ficar com a minha filha que na época era bebê. Acordava por volta de 3h30 pra decorar o bolo e deixar pronto pra minha mãe entregar para o cliente durante o dia, enquanto eu estava na fábrica. E isso foi virando rotina, porque as encomendas estavam aumentando muito. Consequentemente o meu cansaço também, eu praticamente não dormia”. explica sobre a rotina exaustiva.

A virada de chave na vida de Monique aconteceu quando recebeu o elogio de um colega de trabalho que a motivou agarrar a oportunidade de empreender, abandonando o emprego. “Fiz um bolo pra um café da manhã dos funcionários da empresa e quando foi no meio da manhã me ligaram chamando em outro setor. De cara eu imaginei que tinha feito alguma coisa errada no trabalho. Fui me tremendo inteira até chegar lá, quando cheguei era o gerente. Poucas vezes na minha vida fiquei cara a cara com uma pessoa tão humana e humilde. Ele disse que nunca tinha comido nada parecido, que o bolo estava muito bom. Perguntou em que eu trabalhava e depois disse que eu estava no lugar errado. Que meu lugar não era naquela empresa, era fazendo bolo. E naquele momento era tudo que eu precisava ouvir, porque tinha muitas dúvidas, estava muito dividida e eu sabia que uma hora teria que fazer escolher, porque não conseguia mais conciliar as duas atividades”, conta.

Impulsionada pelos elogios, Ires Monique investiu em conhecimento na área em que verdadeiramente tinha talento e se formou em “Chef Pâtissier”. Em seguida se especializou em Cake Desinger. “Depois que eu formei, continue fazendo as coisas em casa, mas a demanda aumentou tanto que eu precisei fazer uma cozinha maior. Foi quando o meu pai arcou com todos os custos da construção de um ponto pra mim. Ele ter acreditado no meu trabalho foi o que fez o negócio tomar proporções maiores”, revela.

O trabalho informal hoje é sua principal fonte de renda e celebra a conquista de muitas clientes não somente de Barcarena, mas também Belém. A trabalhadora está entre as mais requisitadas da confeitaria da cidade e é conhecida pelos recordes de vendas nas datas festivas. “Uma história que me marcou muito foi no nosso segundo natal de produção. Eu fiz alguns posts no Instagran dizendo que diferentemente do ano anterior, eu não faria nada por encomenda, apenas pronta entrega. Anunciei que abriria a loja as 14h30, uns 5 minutos antes eu fui lá na frente pra abrir e quando eu vi tinha uma fila de carros e de pessoas esperando pra abrir. Eu fiquei sem entender absolutamente nada, não entrava na minha cabeça que todas aquelas pessoas estavam ali pra comprar um doce que eu fiz. Entrei na cozinha e eu pulava e chorava ao mesmo tempo, um misto de sensações”, conta emocionada.