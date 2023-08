Cúpula da Amazônia: em visita a Belém, ONU ainda vai confirmar se a capital será sede da COP 30

No próximo dia 27 de agosto, representantes da Nações Unidas (ONU) estarão em Belém para confirmar ou não se a capital paraense será sede da COP 30 (Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas) em 2025. O governador do Pará, Helder Barbalho e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, no encerramento da Cúpula da Amazônia, realizada nesta quarta-feira (9), afirmaram estarem confiantes na ratificação da capital paraense como centro das discussões mundiais climáticas e de proteção ambiental.

Governador Helder Barbalho durante coletiva de imprensa ao final do evento "Cúpula da Amazônia" (Thiago Gomes/O Liberal)

“Estive hoje em reunião com o secretário da UNFCCC, que é a responsável pela organização da COP 30, e já está agendado para dia 27 de agosto chegada da delegação da ONU, que estará dialogando com o Governo do Estado e com a prefeitura de Belém a prevenção dos desafios que serão colocados dentro de um caderno de encargos para um desafio dessa natureza. E nós estaremos apresentando aquilo que já está sendo realizado, como também a partir dos diálogos novos que surjam, assumindo compromissos e prazos de entrega para que nós possamos atender todas as exigências necessárias para receber a COP 30, em 2025”, comentou o governador Helder Barbalho.

O prefeito Edmilson Rodrigues também conversou com os jornalistas ao final do evento "Cúpula da Amazônia" (Thiago Gomes/O Liberal)

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, também comentou sobre o assunto ao final da Cúpula da Amazônia: “Dia 27 de agosto, a ONU deverá estar aqui para definitivamente avalizar a realização da COP ou não. Eu não tenho dúvida, com todas as pessoas que eu conversei, de que o clima é totalmente favorável porque a ONU estava presente aqui com todas as suas estruturas (...) Então, creio que dia 27 a ONU estará mais para confirmar. Aí, quando confirmado, nós vamos realizar grandes eventos de caráter local, e também nacional e internacional”.