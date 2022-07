Castanhal: Cristo Redentor compõe a paisagem há 40 anos; conheça a história do ponto turístico

Um dos pontos turísticos mais frequentados de Castanhal, nordeste do Pará, a imagem do Cristo Redentor de braços abertos na entrada da cidade, pode ser vista desde a BR-316 até a praça que leva o seu nome .

O Cristo Redentor de Castanhal é um dos 112 existentes no Brasil e começou a ser construído em 1977 e concluído em 1982. A ideia de trazer a imagem para Castanhal foi do então prefeito da época, Almir Lima, que teve a inspiração após fazer uma viagem para o sudeste do País. É o que nos conta o escritor, sociólogo e memorista Hugo Souza.

“O prefeito viu o Cristo em uma de suas viagens para o sudeste e achou que seria uma boa ideia ter um aqui. Então, ele reuniu com os vereadores para que pensassem em uma forma de trazer a imagem do Cristo para Castanhal. A prefeitura, na época, não tinha o dinheiro necessário para a construção e o presidente da câmara, Waldir Pismel, sugeriu que fossem até Brasília para pedir ajuda a Jarbas Passarinho, que na época era ministro da educação”, contou.

Os relatos foram contados pelo ex- prefeito, Almir Lima, já falecido, e pelo ex- vereador, Waldir Pismel, para o escritor Hugo Souza, que também é membro da Academia Castanhalense de Letras e faz parte da trilogia “Castanhal e Suas Raízes: Outras Histórias”. “Tive o privilégio de entrevistar os dois políticos para contar um pouco dessa memória nos meus livros. Um legado que não pode ficar esquecido”, disse.

O Cristo Redentor foi trazido de Campinas, São Paulo, desmontado para facilitar o transporte. Ele é formado por 186 peças pré-moldadas. A imagem possui 24 metros de altura, sendo 12 de estátua e 12 da base de concreto. A praça do Cristo foi construída ao mesmo tempo que a imagem, assim como a Câmara dos vereadores. A inauguração aconteceu em 28 de janeiro de 1982, data do aniversário de Castanhal.

De acordo com o escritor, o Cristo Redentor mudou a vida dos castanhalenses, tornando- se um dos primeiros pontos turísticos do município. Na época só existia o Camping do Ibirapuera como atração e as pessoas não tinham tantas opções de lazer. “Com a praça do Cristo, que foi a primeira a ser construída, as pessoas passaram a frequentar bastante e se tornou uma atração turística e de lazer. Já a praça do Estrela só foi construída em 1995”, disse.