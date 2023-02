Correios oferece serviço 'achados e perdidos'; confira como resgatar documentos

Perder documentos pessoais pode gerar uma série de problemas que afetam diversas áreas e atividades diárias. Para auxiliar e evitar transtornos, as agências dos correios de todo o país oferecem um serviço de “achados e perdidos” para quem perdeu documentos. O objetivo da funcionalidade é facilitar e encurtar o tempo, além de reduzir o custo da busca por documentos perdidos. No Pará, somente em 2022, cerca de 4.116 documentos foram cadastrados no sistema. Atualmente mais de 142 documentos continuam aguardando para serem retirados.

Em Belém, o problema com a devolução de documentos é constante. Comumente, as pessoas não sabem onde podem procurar ou entregar os documentos extraviados. Como aconteceu com Silvia Maria Tavares, que relata ter encontrado vários documentos mas sem saber o que fazer para devolver ao dono, guardou. “Eu tentei devolver, mas tenho um dia muito corrido e não sabia onde entregar para que o dono achasse. Alguns eu achei na rua e acabei guardando, está tudo lá em casa”, explica.

No sistema do “achados e perdidos" das agências dos correios da capital paraense, há diversos documentos, como Carteiras Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade, Carteiras de Trabalho e outros. Quem não sabe onde devolver os documentos, acaba buscando uma nova maneira de ajudar nas buscas, como acontece com Anderson Arruda, proprietário de um estabelecimento no Ver-o-Peso. O vendedor conta que inúmeras vezes encontrou documentos na rua ou em frente de sua loja. Ele e a família deixam tudo exposto na vitrine.

“Já achamos documentos até dentro do balde com os produtos. Aqui dentro da loja acontece muito essas perdas. Quando tem telefone, a gente liga para devolver, mas quando não tem, deixamos aqui na vitrine, às vezes a pessoa volta procurando. Antes, a gente mandava anunciar na rádio aqui do comércio, também ajudava”, afirma o vendedor Anderson Arruda.

Anderson Arruda e a esposa Francinete com os documentos encontrados (Reprodução: Igor Mota)



Achados e perdidos

Em todo o Brasil, mais de 19 mil documentos estão disponibilizados para retirada nos Correios. No entanto, apenas 1,7% deles são procurados e devolvidos aos proprietários. Somente em 2022, os Correios receberam em suas agências mais de 125 mil objetos perdidos.

No Pará, a agência centralizadora do serviço de achados e perdidos é a agência Central de Belém, localizada na Av. Presidente Vargas, 498, no bairro Campina.

Documentos encontrados: podem ser entregues em qualquer unidade dos Correios ou em caixas de coleta de correspondências localizadas em todo o país. Após serem recebidos, os documentos são acondicionados em envelopes e guardados, ficando disponíveis para retirada durante 60 dias.

Como recuperar um documento nos Correios

Para verificar se o documento foi encontrado e em qual agência está disponível para retirada, é necessário acessar o site dos Correios. Para recuperá-lo, o cidadão deve apresentar outro que comprove sua titularidade e pagar o valor de R$ 6,95 pelo serviço.

Os documentos só poderão ser entregues aos proprietários ou seus representantes legais, devidamente reconhecidos. Caso seja constatado que o objeto perdido está em uma cidade diferente da qual o proprietário se encontra, é possível fazer uma solicitação para que o documento seja enviado à agência mais próxima. Os que não são procurados pelos respectivos titulares, são devolvidos aos órgãos emissores.