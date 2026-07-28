Construção civil responde por quase um terço dos mais de 700 acidentes com rede elétrica em 2025

Construção civil responde por quase um terço dos mais de 700 acidentes com rede elétrica em 2025. ( Foto: Reprodução )

A construção civil continua sendo a atividade com maior número de acidentes envolvendo a rede elétrica no Brasil. Dados divulgados pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) mostram que, em 2025, foram registrados 703 acidentes relacionados à rede de distribuição, um aumento de 10% em comparação ao ano anterior. Desse total, 227 ocorrências aconteceram em obras, reformas e serviços de manutenção.

Diante do cenário, a Equatorial Pará reforça a importância de adotar medidas preventivas antes do início de qualquer intervenção em imóveis, especialmente quando há proximidade com a rede elétrica.

Segundo o executivo de Segurança da Equatorial Pará, Elton Lucena, o planejamento da obra é fundamental para reduzir riscos e preservar a integridade de trabalhadores e moradores. "Antes de iniciar qualquer obra ou reforma, é importante avaliar o ambiente, identificar a proximidade da rede elétrica e contar com profissionais capacitados. O planejamento da obra é indispensável para garantir a segurança de todos os envolvidos", destaca.

Entre as principais recomendações está manter uma distância mínima de três metros da rede elétrica durante atividades como reformas em telhados, construção de novos pavimentos, pintura de fachadas e instalação de antenas, calhas, placas e caixas d'água. A distribuidora alerta que escadas metálicas, vergalhões, tubos, andaimes e outros objetos compridos podem encostar acidentalmente na fiação, provocando acidentes graves.

Antes de iniciar qualquer serviço, a orientação é desligar o disjuntor geral do imóvel e verificar as condições das instalações elétricas. A utilização de materiais certificados e a contratação de profissionais qualificados também são medidas essenciais para evitar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios.

Ligações clandestinas e instalações improvisadas

A Equatorial Pará também chama atenção para práticas que devem ser evitadas, como ligações clandestinas e instalações improvisadas. Além de serem consideradas crime, elas podem causar sobrecarga na rede, interrupções no fornecimento de energia e colocar em risco moradores e vizinhos.

Outras orientações incluem não utilizar fios desencapados, equipamentos danificados ou tomadas sobrecarregadas com adaptadores e extensões. Em imóveis com crianças, ferramentas, cabos elétricos e materiais de construção devem permanecer fora do alcance.