Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais declara apoio a procurador-geral do Pará

O colegiado do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União (CNPG), que congrega todos os chefes dos Ministérios Públicos do Brasil, aprovou, por unanimidade, uma moção de apoio ao trabalho realizado pelo Ministério Público do Pará no combate ao crime e a corrupção, em face de injustos ataques veiculados contra o procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Gilberto Valente Martins.

A moção foi aprovada em reunião realizada na quarta-feira (14), na sede do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), em Brasília. Na nota, o CNPG destaca ser “inadmissível que membros do Ministério Público sofram intimidações e retaliações pela altivez e contundência de sua atuação, como no Ministério Público do Estado do Pará, sendo alvo de campanhas de difamação por veículos de comunicação social subservientes a interesses escusos”.

Pela continuidade de investigações



A moção reforça ainda o apoio de todos os chefes dos Ministérios Públicos brasileiro ao procurador-geral de justiça do Pará solicitando a continuidade das investigações em curso.

”Os integrantes do CNPG vêm penhorar o seu reconhecimento à atuação do Procurador-Geral de Justiça Gilberto Valente Martins e os demais membros do Ministério Público do Estado do Pará na defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa no contexto da pandemia da covid-19, sugerindo que assegure, pelos mecanismos legais disponíveis, a continuidade das investigações ora em curso, com a concentração de esforços em defesa da sociedade paraense”.