Confira os 12 municípios paraenses que vão receber novas doses da Pfizer

Doze municípios paraenses vão receber, nos próximos dias, para a vacinação contra a covid-19, novas doses do imunizante da farmacêutica Pfizer em parceria com o laboratório BioNTech. São eles: Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Izabel do Pará, Bragança, Capanema, São Miguel do Guamá, Barcarena, Santarém, Marabá e Parauapebas.

A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), na tarde desta quarta-feira (28), logo após o Pará ter recebido do Ministério da Saúde (MS) 80.730 doses da Pfizer. Segundo a recomendação do MS, esse é o tipo de imunizante que deve ser mantido em temperatura de 6º a 8º graus e necessita de condições específicas de transporte e aplicação.

A diretora de Epidemiologia da Sespa, Daniele Nunes, disse que a Secretaria tem como metodologia verificar se o município possui condições técnicas, tanto de rede de frio, como de operacionalização para receber a vacina.

“Ela precisa ter um acondicionamento adequado de refrigeração, ser administrada em ambiente refrigerado e ter rápido fluxo, ou seja, não é uma vacina que possa ficar muito tempo armazenada no município. Isso significa que assim que ela é recebida precisa ser rapidamente aplicada”, explicou Daniele.

A distribuição das unidades Pfizer serão distribuídas nos próximos dias. Uma equipe técnica da Sespa elabora a logística de entrega. O envio será feito por vias terrestre, aérea e fluvial, com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

Redução do intervalo de doses

Na noite da terça-feira (27), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que, após a distribuição da 1ª dose de imunizante contra a covid-19 para a população adulta (com 18 anos ou mais), será analisada a redução do intervalo entre a 1ª e a 2ª doses da vacina da Pfizer. O estudo será realizado com base em evidências científicas apresentadas nas discussões da Câmara Técnica Assessora de Imunizações.

Atualmente, o ministério recomenda o intervalo de 90 dias entre as doses. Na bula da vacina, o período previsto é de 21 dias. "O Ministério da Saúde reforça que o sucesso da vacinação depende da atuação conjunta entre União, estados e municípios e da observação rigorosa das definições do Programa Nacional de Imunizações (PNI) quanto aos intervalos entre as doses e demais recomendações técnicas", disse a pasta.