Confira como será a vacinação nesta sexta na Grande Belém

Nesta sexta-feira (09), Belém e Ananindeua seguem, pelo segundo dia consecutivo, sem vacinação contra a covid-19 por faixa etária. Os dois municípios terão apenas vacinações específicas. Marituba, Benevides e Santa Izabel do Pará também seguem com imunizações. Santa Bárbara do Pará não terá calendário vacinal. Confira a agenda:

Belém

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), ainda faltam doses para seguir com o calendário pelo critério de idade, que parou na quarta (07), nas pessoas nascidas em 1987 (34 anos completos ou a completar neste ano).

"O município aguarda a chegada de novas doses de imunizantes para retomar o calendário vacinal na capital paraense para o público geral. Caso novos imunizantes cheguem até esta sexta-feira, 8, uma nova etapa de vacinação será anunciada pela Sesma para ser retomada no sábado, 10", disse a Sesma.

Nesta sexta continuará, pelo segundo dia consecutivo, apenas a vacinação contra a covid-19 para pessoas acamadas. "Neste caso, equipes volantes da Sesma se deslocam até a residência dessas pessoas, que previamente agendaram a sua vacinação no site belemvacinada.com.br", detalhou.

Ananindeua

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), o município também está sem doses suficientes para continuar com a vacinação por faixa etária, que parou na quarta, nas pessoas com 33 anos completos.

Nesta sexta, segue apenas a aplicação da segunda dose da Astrazeneca, destinada ao público de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades. Das 08 às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6, e na Igreja Universal, em Águas Lindas.

Já a segunda dose da vacina Coronavac está destinada apenas para quem tem de 53 a 58 anos sem comorbidades. Também disponível até esta sexta, das 8h às 13h, na Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6.

Marituba

Em Marituba, será aplicada nesta sexta a primeira dose em pessoas de 36 anos sem comorbidades. Das 8h às 12h e 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). Documentos necessários: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Nesta sexta não terá vacinação para outros grupos nas unidades básicas de saúde.

Benevides

Benevides aplica até hoje a primeira dose em pessoas de 38 a 44 anos sem comorbidades. Das 8h às 13h, em cinco pontos na sede e nos distritos: Igreja Quadrangular Médice, CMEI Berço da Liberdade, UBS Benfica, CRAS Murinim e Escola Paulina Ramos.

É necessário levar documentos pessoais, cartão SUS e carteirinha de vacinação. A imunização para a segunda dose também segue normal, nos mesmos pontos.

Santa Izabel do Pará

Santa Izabel do Pará imuniza até hoje com primeira e segunda dose da Coronavac as gestantes e puérperas acima de 18 anos. Além disso, o município aplica a segunda dose da Astrazeneca em quem tomou a dose inicial entre 03 e 07 de maio. Das 14h às 17h, no Centro de Saúde de Santa Izabel (Cesp).

Documentação necessária para primeira dose: RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de residência de Santa Izabel do Pará, carteira de gestante ou declaração de nascido vivo/certidão de nascimento. Quem for atrás da 2ª dose, é fundamental ter em mãos a carteira de vacinação.

A vacinação para moradores da zona rural deve ser agendada na unidade de saúde mais próxima. Pessoas sem condições limitadas de locomoção, devem agendar a vacinação domiciliar.

Santa Bárbara do Pará

Santa Bárbara do Pará não terá vacinação hoje. Ontem foram imunizadas com a primeira dose pessoas com 33 anos ou mais. A vacinação deve retornar na segunda-feira (12), com calendário a ser divulgado.