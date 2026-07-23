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Confira a previsão do tempo para este final de semana em Belém e nas principais praias do estado

A Praia do Chapéu Virado e a Ilha de Cotijuba são excelentes opções para visitar nas férias de julho. Veja as condições climáticas para cada uma delas!

Victoria Rodrigues
fonte

A Praia do Chapéu Virado é um dos principais destinos turísticos do estado. (Foto: Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Com o período ensolarado do verão amazônico, muitas pessoas aproveitam as férias para recuperar as energias, se divertir e visitar alguns destinos turísticos de Belém com a família e amigos. Já outros, cansados da rotina na capital paraense, preferem viajar para outras cidades próximas da Região Metropolitana, a fim de respirar novos ares em locais paradisíacos, como as praias do Farol, do Caripi e de Ajuruteua.

Mas para que a experiência seja boa, é essencial que o clima e a temperatura estejam favoráveis no dia do passeio. Para isso, a redação de O Liberal preparou uma lista com a previsão do tempo neste final de semana para Belém e as principais praias do estado do Pará. Veja!

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Confira a previsão do tempo para o final de semana em Belém (Inmet):

🌦️ Sexta-feira (24/07/2026)

  • Temperatura mínima: 24 ºC
  • Temperatura máxima: 33 ºC
  • Umidade máxima: 98%
  • Umidade mínima: 65%

Obs.: A manhã e a noite prometem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e à tarde, muitas nuvens com chuva isolada.

🌦️ Sábado (25/07/2026)

  • Temperatura mínima: 23 ºC
  • Temperatura máxima: 33 ºC
  • Umidade máxima: 97%
  • Umidade mínima: 60%

Obs.: O dia todo promete muitas nuvens com chuva isolada.

🌦️ Domingo (26/07/2026)

  • Temperatura mínima: 24 ºC
  • Temperatura máxima: 34 ºC
  • Umidade máxima: 97%
  • Umidade mínima: 58%

Obs.: O dia todo promete muitas nuvens com chuva isolada.

Veja a previsão nas principais praias do estado:

🏖️ Praia do Chapéu Virado (Mosqueiro) | Meteored Brasil

  • Sexta-feira: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (29 ºC)
  • Sábado: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (31 ºC)
  • Domingo: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (29 ºC)

🏖️ Praia Grande (Outeiro) | Meteored Brasil

  • Sexta-feira: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (30 ºC)
  • Sábado: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (32 ºC)
  • Domingo: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (30 ºC)

🏖️ Ilha de Cotijuba (Cotijuba) | Meteored Brasil

  • Sexta-feira: temperaturas mínima (25 ºC) e máxima (29 ºC)
  • Sábado: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (31 ºC)
  • Domingo: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (29 ºC)

🏖️ Praia de Ajuruteua (Bragança) | Inmet

  • Sexta-feira: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (30 ºC)
  • Sábado: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (31 ºC)
  • Domingo: temperaturas mínima (22 ºC) e máxima (31 ºC)

🏖️ Praia do Caripi (Barcarena) | Inmet

  • Sexta-feira: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (32 ºC)
  • Sábado: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (33 ºC)
  • Domingo: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (36 ºC)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em oliberal.com)

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