Confira a previsão do tempo para este final de semana em Belém e nas principais praias do estado

Com o período ensolarado do verão amazônico, muitas pessoas aproveitam as férias para recuperar as energias, se divertir e visitar alguns destinos turísticos de Belém com a família e amigos. Já outros, cansados da rotina na capital paraense, preferem viajar para outras cidades próximas da Região Metropolitana, a fim de respirar novos ares em locais paradisíacos, como as praias do Farol, do Caripi e de Ajuruteua.

Mas para que a experiência seja boa, é essencial que o clima e a temperatura estejam favoráveis no dia do passeio. Para isso, a redação de O Liberal preparou uma lista com a previsão do tempo neste final de semana para Belém e as principais praias do estado do Pará. Veja!

VEJA MAIS

Confira a previsão do tempo para o final de semana em Belém (Inmet):

🌦️ Sexta-feira (24/07/2026)

Temperatura mínima: 24 ºC

Temperatura máxima: 33 ºC

Umidade máxima: 98%

Umidade mínima: 65%

Obs.: A manhã e a noite prometem muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e à tarde, muitas nuvens com chuva isolada.

🌦️ Sábado (25/07/2026)

Temperatura mínima: 23 ºC

Temperatura máxima: 33 ºC

Umidade máxima: 97%

Umidade mínima: 60%

Obs.: O dia todo promete muitas nuvens com chuva isolada.

🌦️ Domingo (26/07/2026)

Temperatura mínima: 24 ºC

Temperatura máxima: 34 ºC

Umidade máxima: 97%

Umidade mínima: 58%

Obs.: O dia todo promete muitas nuvens com chuva isolada.

Veja a previsão nas principais praias do estado:

🏖️ Praia do Chapéu Virado (Mosqueiro) | Meteored Brasil

Sexta-feira: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (29 ºC)

Sábado: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (31 ºC)

Domingo: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (29 ºC)

🏖️ Praia Grande (Outeiro) | Meteored Brasil

Sexta-feira: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (30 ºC)

Sábado: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (32 ºC)

Domingo: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (30 ºC)

🏖️ Ilha de Cotijuba (Cotijuba) | Meteored Brasil

Sexta-feira: temperaturas mínima (25 ºC) e máxima (29 ºC)

Sábado: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (31 ºC)

Domingo: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (29 ºC)

🏖️ Praia de Ajuruteua (Bragança) | Inmet

Sexta-feira: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (30 ºC)

Sábado: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (31 ºC)

Domingo: temperaturas mínima (22 ºC) e máxima (31 ºC)

🏖️ Praia do Caripi (Barcarena) | Inmet

Sexta-feira: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (32 ºC)

Sábado: temperaturas mínima (23 ºC) e máxima (33 ºC)

Domingo: temperaturas mínima (24 ºC) e máxima (36 ºC)

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em oliberal.com)