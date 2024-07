Com cadeira de rodas, aposentado enfrenta artrose no joelho e aproveita praia do Atalaia, em Salinas

O funcionário público aposentado Jacob Aben-athar, de 85 anos, enfrentou as limitações de uma artrose no joelho e contou com o apoio de uma cadeira de rodas para ir até a praia do Atalaia, no município de Salinópolis, no Pará. Na manhã deste sábado (20/7), a família dele o ajudou na hora de tomar um banho de mar na água salgada do balneário que ele tanto gosta.

"Com a distância para Salinas e com ificuldade a locomoção, por conta do problema de joelho, de artrose, a gente já fica pensando duas vezes antes de vir”, afirma o aposentado. "Apesar dos receios, com família quase toda reunida, alugamos uma cadeira de rodas para ajudar no meu transporte. E unimos esforços para aproveitar na minha praia preferida" , relata o aposentado.

A imagem mostra o funcionário público aposentado Jacob Abenatar, de 85 anos, junto da esposa, Cota Abenatar, e o restante da família. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Com 60 anos de casado, Jacob lembra que sempre gostou de aproveitar o sol e o mar com a esposa nas férias. E, agora, pretende voltar mais vezes. O sempre gostou de viajar nas férias para as praias do Pará, mas, aos poucos, esse cenário foi mudando devido às adversidades da vida.

Com cadeira de rodas, aposentado enfrenta artrose no joelho e aproveita praia do Atalaia, em Salina Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal Foto: Igor Mota | O Liberal

“Nós íamos muito no Mosqueiro, inclusive a nossa lua de mel foi no lá; nós passávamos todas as férias com as crianças. Depois que as filhas casaram, é que a gente começou a vir pra Salinas”, explica Jacob. Longe do Atalaia foram em torno de 5 anos, segundo a sua esposa, Cota Aben-athar .

A expectativa agora é reaver a tradição praieira que faz parte da essência e da história do casal. “Sempre que tiver oportunidade estaremos presentes aqui, no outro balneário”, afirmam os dois.