CNH Pai D’égua alcança 500 beneficiários de Bragança, Tracuateua e Augusto Corrêa

O Governo do Estado segue com a entrega das Carteiras de Habilitação do Programa Social CNH Pai D'égua nos municípios. Nesta quinta-feira, 5, foi a vez dos beneficiários de Bragança, Tracuateua e Augusto Corrêa, região de integração do Caeté, receberem o documento totalmente gratuito.

Considerado o maior programa de emissão gratuita de Carteira de Habilitação do Brasil, o CNH Pai D'égua está beneficiando 60 mil pessoas de baixa renda nos 144 municípios. Em Bragança, cerca de 500 carteiras foram entregues durante a agenda governamental na cidade.

A vice-governadora, Hana Ghassan realizou as entregas e destacou a importância do programa na transformação social dos novos condutores. “Não é barato pagar para tirar uma CNH, é um valor alto que nem todos podem pagar. A Carteira garante novas oportunidades. Conversei com as pessoas que vão receber a carteira hoje e elas me disseram que vão usar a CNH para ter renda ou para ter mais mobilidade no trabalho, são inúmeros os benefícios”, destacou Hana Ghassan.

Isabela Silva é bragantina e agora habilitada com a primeira CNH na categoria AB, que permite conduzir carro e motocicleta. Segundo ela, participar da etapa de seleção do programa foi um desafio, pois ocorreu no período em que estava grávida. Determinada em conseguir o benefício, ela quer usar a habilitação para trabalhar e ajudar no sustento da família.

“Fiquei feliz quando fui classificada no CNH Pai D'égua e mesmo estando na reta final da gravidez no período de realizar o exame de legislação não desisti pra não perder essa oportunidade única para quem não pode pagar por uma CNH. Agarrei esse sonho e conclui”, comentou Isabela Silva.

Criado para inserir os habilitados no mercado de trabalho, o CNH Pai D'égua abre novas frentes e possibilidades de trabalho. São diversas as possibilidades, desde realizar fretes, dirigir para empresas e instituições, passar em um concurso público que exija a habilitação, ou simplesmente trabalhar como taxista e com aplicativos de entrega e transporte de passageiros são algumas das opções de geração de renda que o programa oportuniza, a partir da garantia do documento.

Sem cobrar nenhum tipo de custo ao beneficiário, a iniciativa do Governo do Estado garante a emissão totalmente gratuita, já que todas as despesas com exames, taxas do Detran e autoescola são custeadas pelo próprio Estado.

“A gente faz questão de mostrar as entregas porque são pessoas que precisam dessa política. Essas quase 500 CNHs para esta região representa muito para o Estado. E também estamos fazendo a edição especial do programa para mães atípicas, ou seja, é muito importante esse olhar para a população”, enfatizou a diretora-geral do Detran, Renata Coelho.