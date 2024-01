CNH Pai D'égua: moradores de Belém já podem se inscrever a partir de hoje (29) até (07/02)

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran), iniciou nesta segunda-feira (29), em Belém, as inscrições para o programa social CNH Pai D'égua. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site do programa. A ação tem como objetivo formar, qualificar e habilitar condutores de veículos automotores no Pará e garante acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a população de baixa renda.

O Detran disponibilizou três carretas em pontos específicos, para atender pessoas que não têm acesso à internet. O atendimento funcionará até o dia 7 de fevereiro, nos seguintes locais: em Belém, na Praça Dom Pedro II, em frente à Prefeitura; em Mosqueiro, na Praça do Carananduba; e em Outeiro, no Pistão da Água Boa.

Veja como se inscrever no Programa

Todo o processo de inscrição pode ser feito de forma online, exclusivamente no site cnhpd.detran.pa.gov.br.

Ou presencialmente, na Praça Dom Pedro ll, no bairro da Cidade Velha, em Belém; Praça do Caranamduba, em Mosqueiro; Pistão da Água Boa, em Outeiro.

Documentos necessários

O candidato deve ter em mãos, no ato da inscrição, documento de identidade com foto e CPF, comprovante de residência atualizado, número do NIS e CNH impressa para casos de adição e mudança de categoria, além de contato de telefone e e-mail.

Vagas Disponíveis

Nesta segunda edição serão disponibilizadas 60 mil vagas para todo o Estado. As datas e regionais com os respectivos municípios podem ser conferidas no edital disponível no site do Detran.

De acordo com o edital, serão aceitas apenas pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) até setembro de 2023, com 18 anos completos e que tenham concluído o ensino fundamental.

Vagas destinadas

Nesta edição, 70% das vagas serão destinadas à obtenção da primeira CNH, 15% para adição das categorias A ou B e 15% para mudança de categoria B para D. As vagas estão divididas entre 20 mil para a capital; 20 mil para a Região Metropolitana de Belém e as regiões de trânsito do Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí; 7 mil para as regiões de Santarém, Altamira e Itaituba; 7 mil para Marabá, Parauapebas e Redenção e 6 mil para celebração de parcerias e convênios com organizações governamentais e não governamentais. Os municípios constantes em cada região estão especificados em tabela no anexo II do edital.

Para as Pessoas com Deficiência (PcD) estão reservadas 10% das vagas, respeitados os requisitos exigidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), exceto a mudança de categoria B para D, onde não haverá esta reserva de vagas. Além destas, 30% do total de vagas será destinado preferencialmente para mulheres. Caso não sejam preenchidas as vagas, poderão ser remanejadas para atender a função social do programa.