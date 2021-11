Círio das Crianças volta ao calendário e reúne famílias em carreata por Santarém

Centenas de famílias percorreram as ruas de Santarém na manhã deste domingo (21) para participarem da carreata do Círio das Crianças de 2021. Desta vez, o formato tradicional da procissão, que geralmente é feito a pé, não pôde ser realizado, em respeito às restrições da pandemia. O translado seguiu com o pequenos e os pais por oito quilômetros, com várias homenagens a Nossa Senhora da Conceição.

Este foi o 14º evento religioso do tipo, realizado pela Arquidiocese de Santarém. Os carros saíram na frente da Igreja Santo Antônio, no bairro do Laguinho, e finalizou na Catedral Metropolitana de Santarém, onde alguns fies aguardavam a imagem para a missa campal.

Carreata percorreu ruas de Santarém este domingo (Ândria Almeida / O Liberal)

Railane Silva realizou o sonho de ser mãe por meio de adoção. E descobriu, pouco tempo depois, que a filha tem uma condição especial que a impende de andar. Hoje, ela fez questão de mostrar e ensinar a filha sobre fé e devoção, além de agradecer pela evolução motora da menina. “Viemos agradecer por ela está vencendo cada etapa e vai vencer todas. Fiz uma promessa e estaremos aqui todos os anos”, relatou entre lágrimas.

Nas janelas dos carros que participaram da carreata deste domingo foi possível ver muitas crianças vestidas de anjinhos - essa vestimenta simbólica é, para os católicos, uma forma de demonstrar agradecimento pelas graças alcançadas. Eliane da Silva fez questão de vestir a filha desta forma. “Estou pagando uma promessa a Nossa Senhora em agradecimento à saúde da minha filha. Tive muito receio durante a gravidez que ela nascesse com algum problema”, contou.

STM CÍRIO Andria Almeida/ O Liberal Andria Almeida/ O Liberal Andria Almeida/ O Liberal Andria Almeida/ O Liberal Andria Almeida/ O Liberal Andria Almeida/ O Liberal Andria Almeida/ O Liberal

O arcebispo de Santarém, Dom Irineu Roman, falou da participação das crianças. “Os pais estavam com crianças de colo, crianças que ainda são amamentadas. Isso é muito bonito. O Círio promove essa unidade, fraternidade e o momento de comunhão”, enfatizou.

Edição aguardava retorno



O Círio das Crianças acontece há 14 anos dentro da programação do Círio em Santarém do Pará, mas ano passado não pode ser realizado, em virtude da pandemia. O avanço da vacinação permitiu esse ano o retorno do evento, em formato de carreata, seguindo os protocolos.

A romaria teve apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretaria Municipal de Transportes (SMT) e órgãos de segurança, e ainda foi acompanhado por dois trios elétricos, e dos veículos motorizados na frente da berlinda.