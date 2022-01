Ciclista é flagrado pedalando a 60km/h na Alça Viária; assista

Um ciclista não identificado foi flagrado pedalando a cerca de 60km/h em plena Alça Viária, a rodovia PA-483, na Grande Belém. O registro foi feito por um motorista que seguia pela via, na manhã deste sábado (22), e enviado com exclusividade ao OLiberal.com. Nas imagens, é possível perceber que o condutor da bicicleta divide espaço com outros veículos.

O ciclista segue logo atrás de um caminhão-tanque. Conforme as imagens, o rapaz parece não ter medo de que o motorista da frente freie o veículo bruscamente, ou que ele seja imprensado por carros que estão atrás dele.

Em determinado momento, o motorista filma o painel do véiculo, que registra que ele segue a 80km/h, acompanhado pelo ciclista, que saiu detrás do caminhão, e segue em alta velocidade pela lateral da via.