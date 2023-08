Chocolat Amazônia 2023 e Flor Pará 2023 bateram recorde de público com mais de100 mil visitantes

A 8ª edição do Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia – e Flor Pará 2023, realizado no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, bateu o recorde de público com mais de 100 mil pessoas em quatro dias de evento, trouxe mais de 600 produtores de todas as regiões de cacau e flores do Pará, foram mais de três mil pessoas participando da programação técnica do evento, pontua a Fabiana Vaughan, uma das organizadoras.

Fabiana destaca que o diferencial da edição, que encerrou neste domingo (20) foi principalmente mostrar o quanto o cacau cresceu. "Na primeira edição nós tínhamos duas marcas de chocolate, hoje, nós temos mais de 50 marcas. O Pará é o maior produtor de cacau do Brasil e do mundo", diz.

A organizadora do evento diz ainda que o chocolate do Pará é original, é um chocolate feito da base de cacau, "A gente faz de 50%, 70% e 100% cacau. Nessa feira você vai encontrar todas as fábricas", acrescenta.

O evento já faz parte do calendário paraense.Em Belém, ocorre no mês de agosto. Em julho, ocorreu em Altamira.

VEJA MAIS

Rosalina Vasconcelos, representante comercial da Amazônia Cacau no estado do Pará, considera o evento importante porque ajuda a propagar o chocolate feito no Pará, na Amazônia. "Hoje nós somos os primeiros em produção". A fábrica fica no município de Santa Bárbara, já tem mais de 20 anos e vende chocolate para diversos cantos do Brasil. "Em seis meses vamos começar o trabalho de exportação para fora do Brasil", acrescenta Rosalina.

A confeiteira Dayse Nunes,conhecida no ramo como "Blackinha", foi visitar o último dia da feira e diz que o evento sempre agrega algo para sua profissão,pois além de conhecer novos produtos também consegue fazer contatos."Aqui a gente se depara com uma diversidade de produtos, conheci várias pessoas que a gente só vê pela internet. Eu sempre participo desse tipo de programação", comemora a confeiteira.

Deyse Nunes

Gisele Fernandes, que estava no stand da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará,diz que o evento agrega vários pontos positivos, pois é uma forma de mostrar o chocolate genuíno da Amazônia, como uma marca e um sabor original."A feira é um local de visibilidade, de estreitar negócios e também de celebrar. Durante esses quatro dias de evento passaram pessoas de lugares diferentes e que aprovam o sabor do nosso chocolate", destaca.

O engenheiro agrônomo Romulo Almeida, que trabalha com paisagismo, tirou um tempo para aproveitar o último dia de evento. Ele diz que para quem gosta de plantas o evento é uma ótima oportunidade para conhecer e ter acesso às novidades de folhas e forais.

Romulo Almeida

"É um evento voltado para quem vive do ramo, mas também para quem tem o hobby de cultivá-las. Aqui as pessoas podem ter mais acesso às variedades", explica.

Sobre os benefícios de cultivar as plantas em casa ou no local de trabalho, Romulo explica que proporciona benefícios tanto para a saúde, quanto para o bem-estar, por uma ação terapêutica. "É uma atividade que te tira do isolamento, tu passa a ter uma companhia, não é um ser vivo falante, mas é um ser vivo que requer necessidades, que requer atenção e cuidado. Ela te faz ocupar o tempo de uma forma muito saudável", avalia.

O engenheiro e paisagista também comentou sobre os preços e disse que estavam acessíveis, principalmente, nesse último dia de feira.

Neste domingo, o Flor Pará incluiu o “Espaço aberto para decoradores” e os cursos de “Design floral no mercado de trabalho”, com o instrutor Vando Nascimento, e de “Decoração Integrada”. As atividades lúdicas com as crianças continuaram com o Flor Kids.