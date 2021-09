Cerca de 6,5 milhões de doses da vacina contra Covid-19 já foram aplicadas no Pará

No Pará, já foram aplicadas 6.542.281 doses da vacina contra a Covid-19, segundo os dados do Vacinômetro, atualizado na tarde deste sábado (4), pela Secretaria de Saúde do Estado (Sespa). Até o momento, Mojui dos Campos (104,76%), Tracuateua (101,59%), Curralinho (100,30%), Bagre (100,01%) e Parauapebas (99,13%) são os municípios com melhor desempenho da campanha de vacinação.

O balanço contabiliza que 4.079.495 pessoas já receberam a 1ª dose do imunizante e 2.462.786 a segunda dose, o equivalente a 50,24% e 30,33%, respectivamente de cobertura de cada dose do imunizante.

Ainda segundo o Vacinômetro, o Pará recebeu 9.301 milhões de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, sendo 8.119.956 doses enviadas aos 144 municípios, o equivalente a 87,30% de repasse da vacina.

Quanto ao desempenho da campanha de vacinação para os grupos prioritários, 171,689 profissionais de saúde já tomaram a 1ª dose (cobertura de 107,54%) e 155.818 a 2ª dose (cobertura de 90,76%).

Em relação aos idosos institucionalizados e imunizados, o painel de controle registra que 13.821 receberam a 1ª dose (cobertura de 2499,28%) e 11.962 já receberam a 2ª dose do imunizante (cobertura de 2163,11%). Já os idosos de 60+, 777,429 foram vacinados com a 1ª dose (cobertura de 97,95%) e 639.634 tomara a 2ª dose da vacina (cobertura de 80,58%). O relatório ainda não mostra o número de idosos institucionalizados que já receberam a terceira dose da vacina.

Na faixa etária de 18 a 59 anos, o levantamento aponta que 1.342.158 pessoas já receberam a 1ª dose (cobertura de 30,87%) e 50.094 com a 2ª dose (cobertura de 1,15%).

Até o momento, 15.986 indígenas foram imunizados com a primeira dose (cobertura de 67,05%) e 12..571 já receberam a segunda dose do imunizante (cobertura de 52,73%). Da população quilombola, 60.135 foram vacinados com a primeira dose (cobertura de 37.00%) e somente 29.128 com a segunda dose (cobertura de 17,92%).

Já a população com comorbidades tem um total de 279.037 pessoas vacinadas com a primeira dose (cobertura de 104,71%), e 95.622 pessoas imunizadas com a segunda dose (cobertura de 35,88%).

O Vacinometro também mostra que 139.500 trabalhadores da Educação já receberam a primeira dose da vacina, o que corresponde a cobertura de 69,46%, e 79.004 foram imunizados com a segunda dose, o equivalente a 39,34% de cobertura.

Compõe também o grupo prioritário os servidores das forças de segurança e salvamento, onde 19.826 receberam a primeira dose do imunizante (cobertura de 153,84%) e 5.911 foram vacinados com a segunda dose (45,87%).

No último levantamento, os municípios de Garrafão do Norte (50,46%), Moju (49,86%), Tucuruí (49,38%), Ulianópolis (49,29%) e Palestina do Pará (49,09%) apresentaram o pior desempenho na 1ª e 2ª fase da campanha de vacinação.