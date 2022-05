Centro especializado de Santarém atende mais de 1,8 mil moradores de rua em mais de oito anos

Um levantamento do centro especializado em atendimento à população de rua, Centro Pop Don Lino Vombommel, no município de Santarém, apontou que em pouco mais de nos 8 anos, no período de janeiro de 2014 a maio de 2022, houve um total de 1. 881 atendimentos. Dessa quantidade, cerca de 90% não são nascidos em Santarém e, atualmente, a maioria são de origem venezuelana. Esse número chama atenção por ser superior ao que foi registrado na capital do estado, que tem uma população cinco vezes maior.

Legenda (Andria Almeida)

Um usuário do espaço, que não vamos identificar, é venezuelano e veio para o Brasil no ano de 2019. Ele conta que tem dois filhos e que tenta a sorte no Brasil, diante da situação econômica de seu país. Mas a tentativa até o momento não deu certo, pois precisou virar morador de rua. “Na situação que está meu país não dá para trabalhar e nem para viver, tudo muito caro. Não tinha sentido continuar lá, não tinha como comprar um pão, manter à família”, contou.

Ele relata que tem formação técnica em construção e perfuração de poços petrolíferos, mas chegou a trabalhar em outras áreas no Brasil. Há dois meses morando nas ruas de Santarém, o usuário relata já ter passado por outros estados brasileiros. Apesar das dificuldades da vida na rua, o homem não pretende voltar para a Venezuela. “Pensei que vindo para cá e trabalhando, poderia ajudar minha família. Não tenho como voltar para lá [Venezuela], minha família falou que a situação lá está pior”, enfatizou.

O homem dorme na rua e conta que as únicas refeições que faz são no espaço. Ele revela que a família não sabe que ele está morando na rua. “Não sabem da minha situação e nem vou contar. Vou continuar procurando emprego. Não sou de pedir dinheiro, não faço isso, só quero um trabalho”, disse.

Outra pessoa atendida no Centro Pop é uma jovem também venezuelana que fugiu da cidade de origem por falta de oportunidade de trabalho. Ela afirma que apostou em um sonho juntamente com duas amigas de comprar confecções em Manaus e vender em Santarém. Porém o sonho acabou virando um pesadelo. “As minhas amigas roubaram a mercadoria e o dinheiro do hotel. Ela só me deixou com as minhas roupas. Estou a duas semanas morando na rua. Mas apesar disso eu não pretendo voltar para Venezuela”, afirma.

Usuária do centro Pop na biblioteca do espaço (Andria Almeida)

As únicas refeições que ela faz são disponibilizadas pelo Centro Pop, e na hora da dormida ela relata que tenta escolher locais que pareçam seguros, como a frente da prefeitura e outros órgãos. “Meu sonho é conseguir um trabalho e sair da rua, mas quero continuar no Brasil”, relatou a jovem com lágrimas nos olhos.



Dados sobre acolhimento

O último levantamento do centro, realizado ano de 2021, apontou que das pessoas que foram acolhidas no local, 124 voltaram a estudar, 274 foram inseridas no mercado de trabalho e 173 saíram da situação de rua. Outras 379 passaram a ter acesso a saúde com emissão do Cartão SUS, 5302 atendimentos de saúde foram realizados, 219 foram inscritas no CADúnico, 21 no Benefício de Prestação Continuada, 12 no Minha Casa, Minha Vida e 173 pessoas não estão mais em situação de rua e retornaram à família.

Alcivane Caldeira, que é coordenadora do espaço, afirma que o local recebe uma média de 16 pessoas por dia.

“Temos uma demanda muito maior de atendimentos, mas cadastrados são 1881 pessoas. Hoje, 90% das pessoas acolhidas não são de Santarém. Tivemos um aumento significativo na procura pelo centro nos últimos dois anos”, enfatizou.

Sobre a Unidade

Centro POP é uma unidade pública e estatal que está inserida no âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e é administrada pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras).

Serviço

Centro POP Dom Lino Vombommel

Funcionamento: segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 14h

Endereço: Tv. Moraes Sarmento, 816

Telefone: (93) 99104-5906