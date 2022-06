Central de Transplantes ganha sede própria para regulação e captação de órgãos e tecidos

A Central de Transplantes da Santa Casa do Pará agora tem sede própria. Há 24 anos em atividade, a unidade funcionará em um prédio exclusivo para organização, regulação e captação de órgãos e tecidos a serem doados no Estado. A entrega foi feita nesta segunda-feira (20), pelo governo estadual, que inaugurou ainda um complexo de enfermarias e ambulatórios na Santa Casa.

As obras foram realizadas em uma parceria da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com o custo de R$ 463.960,94. “A Santa Casa é motivo de orgulho para toda a sociedade paraense. Temos uma das equipes mais qualificadas do Brasil, e nosso trabalho é para que os espaços físicos acompanhem a excelência do nosso pessoal”, declarou o governador Helder Barbalho, durante a entrega da sede.

Ainda em Belém, o Estado entregou a UEES Yolanda Martins e Silva, beneficiando 352 alunos especiais. A unidade é pioneira na educação especial para adultos, especializada e voltada ao atendimento de aluno com deficiência intelectual, associado a outras comorbidades.

Entre os atendimentos prestados no local estão: estimulação infanto juvenil e adulto, psicomotricidade, fonoaudiologia, educação física adaptada, artes, música, laboratório de inteligência múltiplas (LIM), iniciação à informática, iniciação à leitura, orientação profissional e inserção no mercado de trabalho com assessoramento ao aluno trabalhador, atendimento de inclusão na escola regular, entre outros.

“Esta é uma escola que só atende alunos especiais, ela tem uma condição diferenciada. Temos profissionais da mais alta capacidade para fazer a inclusão de verdade, para promover educação diferenciada e sobretudo para acolher”, afirmou a titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Elieth de Fátima Braga. A unidade foi criada em 1979.

Infraestrutura para áreas urbana e rural de Inhangapi

Moradores de Inhangapi vão receber em breve quase 35 quilômetros de estradas vicinais e a substituição de quatro pontes de madeira por estruturas em concreto. As obras do Governo do Pará representam investimentos de cerca de R$ 4 milhões. A sede municipal também será beneficiada por ações do Programa “Asfalto Por Todo o Pará”. Durante agenda de trabalho na cidade, Helder Barbalho assinou convênios com a Prefeitura Municipal, no nordeste do Pará.

Também foram entregues 21 Cadastros Ambientais Rurais (CARs) a produtores e assinada a Ordem de Serviço que autoriza a drenagem e pavimentação asfáltica em 2 quilômetros de vias urbanas. “Antes era muito buraco. Aí chegou a pavimentação e, graças a Deus, o Governo deixou tudo muito bonito”, disse o morador Sandro Farias Duarte.

Ainda em Inhangapi, uma nova Unidade Local de Sanidade Agropecuária (Ulsa), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), foi entregue. Localizado na avenida São Vicente, 142, bairro Centro, o prédio oferece mais comodidade e segurança aos servidores e produtores rurais da região.

Atualmente, a Adepará tem 176 postos de atendimento. “O prédio representa a casa do produtor rural. Os produtores rurais procuram a Adepará para se legalizar, para fazer o controle das suas propriedades, da sua produção. A gente, tendo agora um prédio próprio, que proporciona mais comodidade tanto para os nossos servidores quanto para o produtor rural, é motivo de muita satisfação”, disse o gerente Regional de Castanhal, Júnior Nobre, responsável pela nova Ulsa de Inhangapi.

Também em Castanhal, o governo estadual entregou o 5º Batalhão de Polícia Militar, assinou convênio para aquisição de insumos para fomento e apoio da agricultura familiar, entregou Cadastros Ambientais Rurais (CAR) para produtores de municípios da região do Salgado pelo "Regulariza Pará" e para coletivos de territórios quilombolas de São Miguel do Guamá.