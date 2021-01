Centenas de pessoas se aglomeram em torno de campo de futebol em Abaetetuba; assista

Imagens recebidas pelo WhatsApp de denúncias de OLiberal.com (91 - 98565-7449) mostram uma grande aglomeração de pessoas ao redor do campo do Vaguito, no município de Abaetetuba, na região nordeste do Pará.

O registro foi feito no domingo (24), durante um torneio de futebol, e causou indignação em quem gravava e nas redes sociais.

“Alô, comissão de crise! Vigilância sanitária! Vereadores! Cadê a fiscalização? Cadê o decreto?”, disse uma das publicações.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Abaetetuba, que confirmou a procedência do vídeo e deve emitir um posicionamento sobre o caso ainda nesta segunda-feira (25).,

Em nota, a Prefeitura de Abaetetuba informou que "Uma equipe da Prefeitura se dirigiu ao local, mas a partida já havia encerrado e o público dispersado. Na diligência, verificou-se a vulnerabilidade do espaço, cujo acesso estava liberado, diante do que foi prontamente providenciado o fechamento e isolamento para que eventos como o de ontem não voltem a se repetir durante o período de pandemia."

A prefeitura diz ainda que foi realizada na manhã desta segunda-feira (25), uma reunião com o comitê de crise e a chefia da vigilância, na qual foram encaminhadas as seguintes medidas: fechamento imediato do espaço e do ginásio anexo enquanto perdurar a pandemia da Covid-19; retomada da administração do espaço pelo município, via Secretaria Municipal de Educação, com a necessidade de requerimento de autorização para uso e a localização da associação responsável, bem como, abertura do diálogo com as demais associações desportivas para que eventos dessa natureza não se repitam durante o estado de pandemia.