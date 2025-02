Carnaval no Pará será marcado por chuvas no litoral e sol no oeste do estado

Os foliões que pretendem curtir o Carnaval no Pará devem se preparar para um tempo instável, especialmente no litoral e na região metropolitana de Belém. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), seção Pará, José Raimundo Abreu, a previsão para o período entre s​exta-feira (28) e terça-feira (4) indica céu nublado e chuvas frequentes em diversas regiões.

No litoral paraense, que inclui cidades como Marapanim, Marudá, Curuçá e o norte da ilha do Marajó, o tempo será marcado por chuvas intensas e céu encoberto. “A previsão do tempo para o Carnaval, nesse período de sexta-feira (28) até terça-feira (4), no litoral paraense, principalmente nas cidades de Marapanim, Marudá, Curuçá, no norte da ilha do Marajó, será de muita chuva e, predominantemente, o tempo ficará encoberto e nublado durante as 24 horas do dia”, explicou Abreu.

A situação será semelhante em Salinas, Bragança e outras áreas litorâneas, que terão poucas horas de sol devido à presença da zona de convergência intertropical. A melhora do tempo só deve ocorrer na terça-feira, quando o sol aparecerá com mais frequência.

Belém e região metropolitana terão chuvas persistentes

Na capital paraense e nos distritos de Mosqueiro e Cotijuba, a previsão é de sol entre nuvens, mas com predomínio de céu nublado e chuvas a qualquer hora do dia ou da noite. “A maioria das chuvas será aquelas chuvas de fraca intensidade, mas prolongando-se por várias horas consecutivas e poucas interrupções”, afirmou o meteorologista. Segundo ele, esse cenário deve persistir até segunda-feira, quando as condições climáticas começam a melhorar.

Mais sol no oeste do Pará

Quem escolher passar o Carnaval no oeste paraense, em cidades como Santarém, que possui a Vila de Alter do Chão, encontrará uma situação mais favorável, com períodos prolongados de sol e chuvas passageiras. “Quem for para Alter do Chão, Santarém, vai ter mais horas de sol e aquelas chuvas, principalmente no período da tarde para a noite, mas não prolongando-se por várias horas consecutivas”, disse Abreu. As chuvas na região devem ocorrer todos os dias, mas sem grande intensidade.

Sul do estado terá pancadas de chuva isoladas

No sul do Pará, abrangendo municípios como Conceição do Araguaia, Redenção, Xinguara e Marabá, a previsão indica mais horas de sol e chuvas concentradas no período da tarde e da noite. “Os fenômenos meteorológicos não estão tão ativos no Sul do Pará. Nós não vamos ter chuvas prolongadas na região e, sim, somente pancadas de chuva”, explicou o especialista.

Acumulados elevados, mas sem alagamentos

Apesar do volume de chuvas previsto, especialmente no litoral e na região nordeste do Pará, Abreu esclarece que não há risco de alagamentos. “Não vai ter, porque a região litorânea, embora tenha possibilidade de chuvas acima de 40 milímetros, em 24 horas, não vai causar alagamentos”, garantiu.