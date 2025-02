Carnaval: idosos devem tomar cuidados com a saúde para viajar

Durante o período de Carnaval, muitos idosos aproveitam o feriado prolongado para viajar, seja para fora ou para o interior do estado, e desfrutar das festividades e das belezas naturais da região. Seja por meio aéreo, hidroviário ou transporte terrestre, a viagem pode acabar trazendo desconfortos e, até mesmo, problemas de saúde. Por isso, é fundamental adotar certos cuidados para garantir a saúde e o bem-estar durante o percurso.

Para a geriatra Nezilour Rodrigues, manter a saúde em dia é importante pois diminui os riscos de intercorrências e garante mais segurança. Exames atualizados e vacinas em dia são essenciais para evitar imprevistos. “Sempre recomendo que idosos procurem consulta médica de rotina para garantir que tudo esteja bem. Há casos de idosos portadores de doenças crônicas e fazem uso contínuo de remédio. Nesses casos vamos avaliar a necessidade de doses de medicamento e vacinas preventivas”, pontuou.

Alimentação e hidratação

Durante o Carnaval duas preocupações essenciais são a hidratação e a alimentação. “Uma boa hidratação pode evitar tontura, fadiga e quando deixada de lado, pode piorar condições médicas pré existentes”, alertou.

Para o geriatra Marco Túlio Cintra, é importante beber bastante água e evitar o consumo em excesso de bebidas alcoólicas, por “mais calor que esteja fazendo”. “Água sempre será a melhor opção. Quanto às refeições, é válido, antes de sair de casa, comer algo leve e rico em nutrientes. Por essa razão, saladas, frutas frescas e proteínas magras são bem-vindas”, acrescentou.

Cintra, reforça que a escolha do local é um importante item a ser avaliado. Ele explica que o ideal é evitar locais muito cheios para reduzir o risco de quedas e empurrões. “Dar preferência por eventos mais tranquilos, como matinês e blocos voltados à pessoa idosa é o mais indicado.”

Pé na Estrada

O aposentado Francisco Gurjão, de 75 anos, escolheu o município de Vigia de Nazaré para passar o final de semana de folia. Partindo do Terminal Rodoviário de Belém, a distância aproximada é de 104 km até o destino. Para ele, a forma ideal de viajar é reclinar a poltrona, relaxar, e, em cada parada, alongar o corpo e se alimentar bem.

“Eu viajo frequentemente, e hoje meu destino é Vigia de Nazaré. Assim que o ônibus parte, reclino a poltrona para descansar. Em cada parada, aproveito para alongar o corpo e fazer uma refeição”, disse.

A caminho de Paragominas, cerca de 290 km da capital, Antônio Luiz, de 69 anos, reclama da falta de conforto nos ônibus que fazem o translado intermunicipal. Segundo o técnico em telecomunicações, após horas na mesma posição as dores e o cansaço aparecem. Ao chegar no destino o corpo exausto pede por banho, alimentação e descanso na cama.

“Durante a viagem temos paradas rápidas e a correria acaba não sendo suficientes para recarregar as energias e esticar as pernas. O cansaço aperta e o desejo de chamar no final do destino aumenta, infelizmente não temos tantas opções”, lamentou.

Especialistas orientam o que fazer antes de viajar:

- Consulte um médico antes de ir

- Atente com a hidratação e alimentação

- Pare para descansar

- Não se esqueça de levar os remédios

- Aproveite pausas durante a viagem para alongar o corpo

Cuidados durante a folia

Escolher roupas e calçados confortáveis é fundamental. “Sapatos fechados e antiderrapantes, além de ajudarem na estabilidade, previnem quedas. Então, nada de chinelos e sandálias. Embora ‘refresquem mais’ por serem abertos, são muito perigosos.”, pontuou o geriatra.

Confira a lista de cuidados para curtir o Carnaval:

- Proteja-se do Sol e do calor: utilizar chapéu ou boné, e claro, protetor solar.

- A alimentação é crucial: optar por refeições leves e moderadas ajuda a manter o corpo ativo e bem-disposto. Frutas, saladas e alimentos de fácil digestão são ótimas escolhas.

- Segurança pessoal: levar apenas o essencial, como documento, dinheiro trocado e o celular. Joias e objetos de valor devem ser deixados em casa e, o mais importante, a pessoa idosa sempre deve ir acompanhada de amigos ou familiares.