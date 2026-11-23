Um brinquedo motorizado utilizado por uma criança pegou fogo enquanto circulava pelo corredor do Shopping Pátio Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará, neste domingo (22). O equipamento continuou se movimentando mesmo após o início das chamas, provocando susto entre pessoas que estavam no estabelecimento.
Segundo testemunhas, o incêndio acionou o alarme de emergência do shopping. Mesmo em chamas, o brinquedo não parou imediatamente e seguiu andando pelo corredor, aumentando a preocupação de quem presenciava a cena.
A situação foi controlada após a intervenção de um empresário que passava pelo local. Ao perceber o risco, ele puxou o equipamento e conseguiu impedir que o brinquedo atingisse uma das lojas do shopping.
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Criança estava utilizando o brinquedo
O equipamento era utilizado por uma criança de Rondon do Pará. Apesar do susto e da movimentação provocada pelo incêndio, as primeiras informações indicam que não houve consequências graves para a criança.
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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o fogo no brinquedo motorizado. O caso chamou a atenção de frequentadores do shopping, principalmente pelo fato de o equipamento continuar em movimento mesmo depois de começar a pegar fogo.