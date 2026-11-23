VÍDEO: Brinquedo pega fogo e provoca pânico em shopping de Marabá

O equipamento era utilizado por uma criança de Rondon do Pará. ( Foto: Reprodução )

Um brinquedo motorizado utilizado por uma criança pegou fogo enquanto circulava pelo corredor do Shopping Pátio Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará, neste domingo (22). O equipamento continuou se movimentando mesmo após o início das chamas, provocando susto entre pessoas que estavam no estabelecimento.

Segundo testemunhas, o incêndio acionou o alarme de emergência do shopping. Mesmo em chamas, o brinquedo não parou imediatamente e seguiu andando pelo corredor, aumentando a preocupação de quem presenciava a cena.

A situação foi controlada após a intervenção de um empresário que passava pelo local. Ao perceber o risco, ele puxou o equipamento e conseguiu impedir que o brinquedo atingisse uma das lojas do shopping.

VEJA MAIS

Criança estava utilizando o brinquedo

O equipamento era utilizado por uma criança de Rondon do Pará. Apesar do susto e da movimentação provocada pelo incêndio, as primeiras informações indicam que não houve consequências graves para a criança.

[instagram=/DgFa7nKxZL]