BR-316 tem desvio no trânsito, da noite deste sábado até a manhã de domingo

Quem precisar passar pela BR-316 da noite deste sábado, 4, até a manhã deste domingo, 5, precisa ficar atento. O trânsito, no sentido Belém-Marituba, sofrerá um desvio, no horário das 22h deste sábado até às 5h da manhã de domingo, por conta de mais uma etapa das obras de drenagem da rodovia, conduzidas pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

Nesse horário, os veículos pesados, que trafegam pela faixa liberada de asfalto da pista, precisarão fazer um desvio utilizando o acostamento de um posto de combustíveis. Durante o período, equipes do governo do Estado que trabalham na obra de requalificação da BR-316 farão a colocação da tubulação da drenagem atravessada na rodovia. Equipes do Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) estarão no local para orientar pedestres, ciclistas e motoristas.

Requalificação - As obras de requalificação da BR-316, realizadas pelo Governo do Estado, ocorrem no trecho que vai do entroncamento até Marituba. Ao final do trabalho, serão três faixas de asfalto para tráfego, duas faixas de concreto para os veículos do BRT, 13 estações de passageiros, 13 passarelas, ciclovia, calçada, nova iluminação, dois terminais de integração, quatro passagens inferiores (túneis) e um viaduto. A obra deve beneficiar, principalmente, os moradores da Região Metropolitana de Belém.

