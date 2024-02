Bloco Unidos do Like sai às ruas de Belém, celebrando Pinduca e a radialista Lourdinha Bezerra

O bloco carnavalesco Unidos do Like — tradicional festejo dos jornalistas da capital — saiu às ruas de Belém neste domingo (18). Na edição deste ano, a agremiação de amigos comunicadores recebeu como “Grandes nomes da TV brasileira - de Chacrinha a Nazaré Tedesco”. A folia começou por volta das 16h, em um Gastrobar, localizado no bairro do Umarizal, com a concentração do cortejo que percorreu algumas ruas dos arredores, marcando a segunda vez que o cortejo tomou as ruas.

O esquenta antes da saída do percurso do bloco e a folia durante o percurso ficaram por conta da bateria da Escola de Samba Deixa Falar, com o artista Daniel Lima e participação do intérprete Fábio Moreno. Após o cortejo, a programação seguiu no Gastrobar, ao som dos jornalistas e DJs Raul Bentes, Jack Sainha e Márcio Lins. A banda Marmenino também esteve na programação para embalar o público no local.

Homenagem

O cantor Pinduca, o rei do carimbó, foi o grande homenageado em 2024 pelo bloco. Outra homenageada desta edição foi a radialista Lourdinha Bezerra, que esbanjou muita alegria, fantasiada de elfa. Os jornalistas Raul Bentes e Pollyanna Gomes foram o Muso e Musa, respectivamente, da festa deste ano.

Reverenciar a cultura paraense é uma tradição do bloco que já prestou homenagens a nomes como Nelsinho Rodrigues, Arthur Espíndola, Félix Robatto, banda Xeiro Verde, Fruta Quente e Mariza Black. O ponto alto do carnaval do Unidos do Like foi o concurso de fantasia, onde foram premiadas as melhores e mais criativas criações entre os foliões. Em meio às diversas caracterizações a festa foi embalada por muita marchinha carnavalesca.

O cantor Pinduca ressaltou a importância do destaque à cultura paraense e ao ritmo do carimbó. Ele ficou muito feliz pela homenagem. Durante a programação, o músico colocou todo mundo para dançar ao cantar a tradicional “Marchinha do Vestibular”. “Essa homenagem faz justiça por uma causa que eu já venho defendendo há muitos anos. Não só no Carimbó como no Carnaval, também. Isso é muito importante, porque cada homenagem que aparece, para nós, é mais uma pedra na nossa construção da divulgação da nossa cultura”, destaca.

Unidos do Like Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Já a radialista Lourdinha Bezerra, com muito entusiasmo, celebrou a homenagem feita durante o bloco e conta que, para ela, foi uma honra receber o reconhecimento. “São 34 anos dedicados ao samba carnaval. Eu sou o carnaval, eu sou aquela pessoa que desfila em todas as escolas de samba e frequento os barracões. Eu amo o carnaval. Ser lembrada como uma pessoa que cultiva, que propaga e que divulga o carnaval e o samba traz felicidade, porque você se sente lisonjeada e homenageada em vida”, conta.

Celebração

Membro da organização do evento, a jornalista Ana Paula Melo enfatiza que o momento é uma forma de confraternizar entre os colegas, além de aproveitar um dos últimos gritos de Carnaval na cidade. “Eu até brinco que a gente encontra os amigos aqui na festa e a gente sai se falando, dizendo ‘olha, a gente trabalha tanto que a gente não consegue se encontrar ao longo do ano, mas, pelo menos uma vez no ano, a gente tem certeza que vai se encontrar’. Virou uma confraternização”, relata a jornalista.

Jornalistas, Ana Paula Melo e Nielson Bargas, compoõem a organização do bloco (Thiago Gomes)

“O bloco traz, na essência e no DNA, que é valorizar e trazer para o carnaval alguns temas da comunicação. Ao longo dos anos a gente tem trabalhado temas que falam um pouquinho sobre o momento social do país, já que a gente tem muito na essência essa questão questionadora do jornalista. A gente trata temas atuais e tratamos também temas inerentes à profissão. E esse ano a gente veio falando de TV brasileira e a galera deu show”, completa Ana Paula.

Diversão

Fantasiado de Chacrinha, um dos brincantes do bloco era o autônomo Bruno Couto, que participou pela primeira vez do Unidos do Like a convite de uma amiga. “Eu fui criado assistindo televisão pela tarde com Chacrinha. Essa foi a forma de homenagear uma pessoa que nos trazia a leveza, a sinceridade e, o mais importante, felicidade. E eu fui convidado pela anfitriã da festa, a jornalista Ana Paula Melo”, afirma o folião.

Um dos brincantes foi o autônomo Bruno Couto, que virou o apresentador Chacrinha (Thiago Gomes / O Liberal)

Quem também esbanjou muita alegria no local foi a jornalista Luana Cantanhede, que é filha da radialista homenageada, Lourdinha Bezerra. Ela celebrou a homenagem recebida pela mãe. “Desde que eu me entendo por gente, a minha mãe é alegria, é carnaval, é celebração de vida. Eu acho até que é um momento de renascimento para ela, porque quando passa o carnaval é como se passasse realmente o início de ciclo para ela. Ela vivencia tudo isso de uma forma única”, frisa a jornalista.