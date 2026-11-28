'Beauty Week' oferece até 70% de desconto em produtos de beleza; veja quais

Promoção abrange cuidados para corpo, rosto e cabelos, com opções para renovar a rotina de beleza

O Boticário promove a Beauty Week com descontos de até 70% em itens selecionados. A campanha oferece uma ampla gama de produtos para cuidados corporais, faciais e capilares, possibilitando a renovação da rotina de beleza dos consumidores.

A seleção contempla desde cuidados corporais, com as loções hidratantes Linda Irresistível e Cuide-se Bem Morango e Leite, até opções de limpeza. Entre elas, estão o Sabonete Líquido Corporal Cuide-se Bem Cereja de Fases e o Sabonete Líquido Perfumado Nativa SPA Quinoa.

Destaques para Rosto e Cabelos

Para os cuidados faciais, a campanha apresenta alternativas da linha Botik, com destaque para o Mini Kit Vitamina B5 + Ácido Hialurônico e o Gel Concentrado de Limpeza Facial de Ácido Glicólico. Já para os cabelos, a linha Match Liso Prolongado oferece produtos como condicionador e leave-in, ampliando as possibilidades de tratamento em diferentes etapas.

Confira os produtos disponíveis

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Sabonete Líquido Anti-Oleosidade Corpo E Rosto Cuide-se Bem Cereja De Fases 200ml — de R$52,90 por R$15,90 (70% off)

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Sabonete Líquido Perfumado Nativa Spa Quinoa 250ml - de R$59,90 por R$34,90 (41% off)

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Match Condicionador Match Liso Prolongado 280ml— de R$49,90 por R$29,90 (40% off)

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Mini Kit Vitamina B5 + Ácido Hialurônico (3 itens) — de R$139,90 por R$69,90 (50% off)

Match Leave In Liso Prolongado 150ml — de R$54,90 por R$32,90 (40% off)

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Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Morango e Leite 400ml — de R$78,90 por R$49,90 (36% off)

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