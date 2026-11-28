O Boticário promove a Beauty Week com descontos de até 70% em itens selecionados. A campanha oferece uma ampla gama de produtos para cuidados corporais, faciais e capilares, possibilitando a renovação da rotina de beleza dos consumidores.
A seleção contempla desde cuidados corporais, com as loções hidratantes Linda Irresistível e Cuide-se Bem Morango e Leite, até opções de limpeza. Entre elas, estão o Sabonete Líquido Corporal Cuide-se Bem Cereja de Fases e o Sabonete Líquido Perfumado Nativa SPA Quinoa.
Destaques para Rosto e Cabelos
Para os cuidados faciais, a campanha apresenta alternativas da linha Botik, com destaque para o Mini Kit Vitamina B5 + Ácido Hialurônico e o Gel Concentrado de Limpeza Facial de Ácido Glicólico. Já para os cabelos, a linha Match Liso Prolongado oferece produtos como condicionador e leave-in, ampliando as possibilidades de tratamento em diferentes etapas.
Confira os produtos disponíveis
Sabonete Líquido Anti-Oleosidade Corpo E Rosto Cuide-se Bem Cereja De Fases 200ml — de R$52,90 por R$15,90 (70% off)
Sabonete Líquido Perfumado Nativa Spa Quinoa 250ml - de R$59,90 por R$34,90 (41% off)
Match Condicionador Match Liso Prolongado 280ml— de R$49,90 por R$29,90 (40% off)
Mini Kit Vitamina B5 + Ácido Hialurônico (3 itens) — de R$139,90 por R$69,90 (50% off)
Match Leave In Liso Prolongado 150ml — de R$54,90 por R$32,90 (40% off)
Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem Morango e Leite 400ml — de R$78,90 por R$49,90 (36% off)
Botik Gel Concentrado Limpeza Facial Ácido Glicólico 400ml — de R$74,90 por R$44,90 (40% off)