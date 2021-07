Baião, Salvaterra e Afuá têm os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual

Números do Vacinômetro desta segunda-feira (12), mostram que o Pará recebeu, do Ministério da Saúde (MS), 4.687.240 doses de vacinas contra a covid-19. Desse total, 4.550.915 doses foram enviadas aos municípios, média de 97,09%. Os números da vacinação no Estado são atualizados diariamente, conforme os critérios estabelecidos por órgãos de Saúde, como informa a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (2.611.700 doses), CoronaVac/Butantan (1.408.240 doses), Pfizer (532.350 doses) e Janssen (134.950).

Até agora foram aplicadas 4.037.737 doses. A cobertura da primeira dose chegou a 2.742.766 pessoas, um alcance de 60,27% do público em foco. Já a segunda dose chegou a 1.294.971 pessoas, cobertura de 28,46%.

Acerca do desempenho da campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado do Pará, a imunização vem avançando a cobertura sobre o público prioritário de trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas e o pessoal de Segurança e Salvamento, que vem sendo vacinado há uma semana.

Na primeira dose, foram vacinados 176.747 profissionais de saúde, cobertura de 102,95%. Já a segunda dose foi aplicada em 128.088, cobertura de 74,60%.

Dos idosos 60e+ já foram vacinados 1.376.758 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 173,45%. A segunda dose foi aplicada, até esta segunda-feira (12), em 568.911 pessoas, cobertura de 71,67%.

Estão cadastrados 23.841 indígenas. Os dados de vacinação, nesta segunda-feira, são de 14.696 pessoas alcançadas na primeira dose, o que significa uma cobertura de 61,64%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.746 indígenas, cobertura de 45,07%.

Quilombolas somam 162.541. Desse total, 56.774 pessoas receberam a primeira dose, cobertura de 34,93%. A segunda dose já foi aplicada também em 17.746 pessoas, cobertura de 10,92%.

As pessoas com comorbidades somam 266.476. Já receberam a primeira dose 271.106 cobertura de 101,74%. A segunda dose chegou para 39.439 pacientes do grupo, cobertura de 14,80%.

Segurança e salvamento somam 28.748 pessoas. Foram vacinados 24.771 pessoas, cobertura de 86,17%. A segunda dose alcançou 12.850 pessoas, cobertura de 44,70%.

MAIORES DESEMPENHOS

Até esta segunda-feira, de acordo com a plataforma Vacinômetro, mantida pelo governo estadual, os 20 municípios paraenses com os maiores desempenhos na campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará, são: Canaã dos Carajás, Parauapebas, Benevides, São João de Pirabas, Paragominas, Vitória do Xingu, Belém, Mojuí dos Campos, Brasil Novo, São Miguel do Guamá, Marabá, Capitão Poço, Breves, Soure, Melgaço, Bagre, Salinópolis, Santo Antônio do Tauá, Inhangapi, Bragança.

MENORES DESEMPENHOS

Os 20 municípios com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, até esta segunda-feira (12), pois, que os dados apresentam alternâncias diárias, são: Baião, Salvaterra, Afuá, São Félix do Xingu, Eldorado dos Carajás, Oeiras do Pará, Chaves, Palestina do Pará, Itupiranga, Cumaru do Norte, Santa Cruz do Arari, Jacareacanga, São João do Araguaia, Santana do Araguaia, Oriximiná, Ponta de Pedras, Limoeiro do Ajuru, Moju, Maracanã e Novo Repartimento.