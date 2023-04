Aulas em São João da Ponta são suspensas após alunos serem flagrados indo à escola em caçamba

As aulas na rede municipal de ensino de São João da Ponta estão suspensas após problemas com o transporte escolar de alunos, que já durariam cinco dias. O comunicado foi feito na noite de terça-feira (18), pela prefeitura da cidade, e postado na página oficial da gestão municipal em uma rede social. A medida foi tomada após estudantes serem flagrados sendo transportados na caçamba de caminhões.

O comunicado oficial diz que as aulas tiveram que ser suspensas, de 18 a 24 de abril, para que a gestão possa organizar a questão do transporte escolar. A representante da Secretaria de Educação, Thais Silva, informou que a empresa que fazia o transporte regular dos estudantes desfez o contrato com o município sem aviso prévio na última quinta-feira (13), o que fez com que a gestão não conseguisse um ônibus de imediato.

No texto divulgado, a Secretaria confirma as denúncias sobre a falta de coletivos e garante que as possíveis medidas para a normalização da situação já estão sendo tomadas. "As providências cabíveis para a normalização do transporte estão sendo adotadas. Asseguramos que o calendário anual será cumprido e as referidas aulas, repostas. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a compreensão de todos", diz o texto.

Com relação ao transporte de alunos em caçambas, a Secretaria, por meio de nota, afirmou que o município não fez a locação de qualquer transporte alternativo e que tal situação pode ter ocorrido por iniciativa privada, como aluguel por parte de pais e responsáveis. Thais contou também que há a possibilidade de motoristas terem se solidarizado e dado carona aos alunos que estavam indo a pé a caminho da escola.

Em relato à equipe de reportagem, o pai de um aluno da única escola estadual do município, que optou por não se identificar, disse que não ficou convencido com a justificativa dada pela gestão e acredita que a caçamba foi contratada pela Secretaria. "Devem ter dito isso porque denunciamos, mas é provável que tenham sido eles, sim".

Ele contou que as aulas estavam ocorrendo normalmente e com ônibus regular até a última quinta-feira (13) e na sexta seguinte (14), as atividades foram interrompidas, retornando na segunda-feira (17). "Na terça, ocorreu de os alunos irem de caçamba e agora eles suspenderam novamente. A educação aqui está uma precariedade só", desabafa.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Camila Moreira, chefia de Reportagem