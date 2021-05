Ativista quer de volta guarda do filho: 'Só focaram no fato de ele ter uma mãe trans'

Bárbara Pastana, mulher trans, ativista dos direitos LGBTQIA+, ex-servidora da Prefeitura Municipal de Belém e mãe, quer de volta a guarda de seu filho. O menino de 7 anos foi apreendido pelo Conselho Tutelar sob alegação de exposição da criança à situação vexatória. As informações são do Brasil de Fato.



No dia 2 de abril deste ano, Bárbara Pastana divulgou um vídeo nas redes sociais em que mostrava o filho chorando ao ser forçado a usar uma peruca. Nas imagens, a ativista se diverte e zomba do garoto, que afirma não gostar de usar peruca. Depois da repercussão negativa, inflamada pelo deputado federal Éder Mauro (PSD), Bárbara deletou o vídeo.

Na reportagem, Bárbara explica que tudo começou quando ela tentou dar uma lição no garoto, que ria por ver a mãe usar uma peruca pequena. Ela, então, corrigiu o menino dizendo que ele não deveria rir de uma pessoa porque ela é diferente e colocou a peruca no pequeno. De acordo com a ex-servidora municipal, internautas críticos ao ato apontaram que ela estaria tentando interferir na sexualidade do menino.

"As pessoas foram tão levianas, tão más que elas pegaram não só a minha condição de estar representando um local público, mas também a minha posição de mulher trans e mudaram o teor da nossa brincadeira colocando como se eu estivesse mudando a orientação sexual do meu filho", conta.

Bárbara alega que, assim como a denúncia está prevista Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a premissa do estatuto é de que a criança tenha saúde, segurança e bem-estar garantidos. "Essa fiscalização, quanto ao bem-estar do meu filho, quem me ameaça na internet não liga. A única coisa em que focaram era no fato de que ele tem uma mãe trans", diz ela.

Pastana lembra ainda que a maternidade não é pronta, mas sim construída com erros e acertos: "Eu não nasci mãe, aliás ninguém nasce mãe, as pessoas vão aprendendo e elas se tornam, se formam grandes mulheres, grandes mães no decorrer da vida e foi assim mesmo comigo".

O pequeno foi adotado e cuidado por Bárbara desde os primeiros dias de vida, retirado das ruas. Sua mãe, que vive em condição de vulnerabilidade, teve um parto difícil e a criança nasceu prematura e com uma série de complicações, o que levou o menino a ter que lutar contra a pneumonia nos primeiros meses.



Além de perder a guarda da criança, Bárbara precisou registrar um boletim de ocorrência no dia 11 de maio devido ao número de ameaças de morte que passou a receber na internet.