Ananindeua comemora aniversário de 79 anos nesta terça-feira (3)

A segunda cidade mais populosa do Pará completa 79 anos nesta terça-feira (3), com programação diversificada ao longo do dia. O nome Ananindeua é de origem tupi e deve-se à grande quantidade de árvore chamada Anani, que produz a resina de cerol utilizada para lacrar as fendas das embarcações. Nos últimos anos, a cidade saltou de 410.234 habitantes em 2001 para 535.547 em 2020, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Originalmente considerada "cidade dormitório", apresentou um considerável desenvolvimento nos últimos anos, decorrente da falta de espaço para a construção de novas moradias em Belém. Ananindeua é composta por 22 bairros em sua área urbana, além de possuir 14 ilhas ao redor do Rio Maguari. Na década de 80, indústrias e conjuntos habitacionais foram ocupando, cada vez mais, o seu território (por ser o mais próximo da capital paraense). Nos últimos anos, Ananindeua tem perdido o rótulo de "cidade dormitório" e despontado no cenário metropolitano com forte potencial socioeconômico.

(Filipe Bispo/O Liberal)



História

O primeiro registro de ocupação de Ananindeua data de 1790, através de um engenho de cana de açúcar de propriedade do Conde Antônio Koma de Melo, às margens do rio Guamá (atual Colônia Agrícola do Abacatal). Na década de 1850, os ribeirinhos estabeleceram-se nas margens do rio Maguari-Açu, fugindo do confronto da Cabanagem (próximo ao Distrito Industrial de Ananindeua). Na mesma década chegam os primeiros proprietários de terra, que começaram a se estabelecer em diversos pontos do município, tais como: Maguary, área do Distrito Industrial, Mocajutuba, Tropiqueira, São Sebastião (Quinta da Carmita).

Em 1883, antes da inauguração do primeiro trecho da Estrada de Ferro de Bragança (EFB), iniciou-se a instalação de uma espécie de oficina do trens, que depois houve a necessidade de se construir uma vila de casas para os operários da manutenção (localizada na área próxima a sede da Prefeitura). a Vila operária deu origem ao povoado de Ananindeua.

(Filipe Bispo/O Liberal)

Na manhã de domingo de 1884, foi aberto ao trânsito público o primeiro trecho de 29 km da EFB (Belém - Colônia de Benevides). A partir da inauguração foi construído uma parada no km 14 (em frente a atual Prefeitura), sua função era fornecer lenha para as locomotivas e para as outras estações que foram inauguradas ao longo da EFB. A facilidade de acesso proporcionou ao longo dos anos a ampliação do povoado.

A reportagem de O LIBERAL fez uma enquete para os habitantes de Ananindeua com a seguinte pergunta: "O que você espera para o futuro de Ananindeua?". Confira as respostas abaixo:

“Espero que cuidem da parte da educação, obras nas ruas e segurança” - Raimunda Correa, 62 anos, moradora do bairro Nova Esperança.

Tarcisio Tadeu (Filipe Bispo/O Liberal)

“Espero muita saúde para o povo de Ananindeua, que a saúde possa melhorar ainda mais” - Tarcisio Tadeu, 29 anos, morador do bairro Coqueiro.

“Espero que os moradores da cidade tenham mais saúde, alimento nos hospitais e acompanhantes nesses locais.” - Luciete Barros, 39 anos, moradora do bairro Coqueiro.

Glaucilene Malcher (Filipe Bispo/O Liberal)

“Espero que a cidade caminhe para um rumo melhor em todos os aspectos, como saúde, educação, segurança e lazer”. - Glaucilene Malcher, 33 anos, moradora do bairro Icuí.

Três curiosidades sobre Ananindeua

A história conta que a cidade é de origem ribeirinha, com uma população estabelecida nas margens do rio Maguari-Açu, que teria fugido do confronto da Cabanagem, por volta de 1850, com etnias que misturam o caboclo com o nordestino.

Já o sufixo “deua” tem diversas significações de origem popular: uma diz que vem de abundância e outra que quer dizer “dar”, por exemplo “Deu Ananin”.

Ananindeua é a 2ª no Estado em: habitantes, frota de carros, número de empresas e IDH; só perde para Belém.

Festa de aniversário

Paralelamente, terão shows musicais no Palco de Aniversário. De 8h até 22h mais de 15 artistas passarão pelo local (Filipe Bispo/O Liberal)

Desde às 8h, na avenida Dom Vicente Zico (conhecida como arterial 18), próximo ao Ginásio Almir Gabriel, o trânsito será interditado para que o local receba uma ação social com diversas atividades e atendimentos relacionados a serviços e programas da gestão municipal. A avenida se tornará uma grande praça pública para que cidadãos possam se divertir em família e ainda procurar informações e/ou atendimentos da prefeitura em stands e unidades móveis que levarão serviços ao local. A ação social e recreativa vai até às 16h. Paralelamente, terão shows musicais no Palco de Aniversário. De 8h até 22h mais de 15 artistas passarão pelo local. Por volta das 22 horas será dado início ao Show de Aniversário da cidade, com uma atração super esperada.